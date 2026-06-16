Hai presente le Pringles? No, non la roba dentro. La scatola. Quella scatola cilindrica arancione che negli anni si è tenacemente rifiutata di cambiare prezzo, ma ha trovato altri modi per risparmiare: meno chips, più aria, quantità nominale identica. Si chiama shrinkflation: il prodotto si restringe, il prezzo resta, l’acquirente paga lo stesso e ottiene meno. È un giochetto vecchio quanto il mercato di massa, e funziona perché è difficile da vedere finché non metti a confronto due confezioni comprate a distanza di anni.
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Shrinktoken: perché i piani AI da 20 euro durano sempre meno
I coding agent AI promettono produttività a prezzi stabili, ma quote opache, limiti temporali e consumo legato ai task riducono il valore reale degli abbonamenti. Lo shrinktoken colpisce soprattutto gli utenti esperti, tra Codex, Claude Code, Antigravity, Manus e soluzioni locali come Ollama
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