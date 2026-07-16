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FABBRICA DIGITALE

Smart factory, come gestire l’integrazione dei sistemi: la guida

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ERP, PLM, MES, piattaforme dati e AI aumentano le capacità della fabbrica digitale, ma possono anche moltiplicare dipendenze, eccezioni e costi di cambiamento. Il punto critico non è connettere i sistemi, ma mantenerli coerenti, modificabili e sostenibili nel tempo

Pubblicato il 16 lug 2026
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Enzo Bellotto

MES Manager | Center of Excellence “Manufacturing & Operations” di Capgemini Engineering in Italia

5g standalone industriale

Il vero costo nascosto della fabbrica digitale è l’integrazione ERP, PLM, MES, data platform e AI aumentano il digitale, ma spesso aumentano anche complessità e costo del cambiamento. Negli ultimi anni la trasformazione digitale industriale è stata raccontata come una corsa alla capacità. Più dati. Più AI. Più integrazione IT/OT. Più piattaforme. Più automazione. Più visibilità real-time.

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Enzo Bellotto
MES Manager | Center of Excellence “Manufacturing & Operations” di Capgemini Engineering in Italia

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