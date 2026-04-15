Il 10 aprile 2026 Invitalia ha pubblicato il bando del Fondo Nazionale Connettività. Le domande vanno presentate entro l’11 maggio. Meno di un mese. Dietro alle formalità del bando si comprendono molti degli errori commessi nel tempo dalla politica nello sviluppo della connettività nel nostro Paese.
Banda ultra larga
Fondo nazionale connettività, tanti ostacoli sulla via dell’internet veloce a tutti gli italiani
Il Fondo nazionale connettività con il bando appena lanciato mobilita oltre 712 milioni e punta a collegare 1,8 milioni di civici entro il 2030. Ma tra tempi stretti, neutralità tecnologica e responsabilità mancate, il bando riapre molte contraddizioni già viste nelle politiche italiane per la rete
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