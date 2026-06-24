Il Decreto Bollette, entrato pienamente in vigore il 19 giugno, non rappresenta soltanto una nuova stretta sul telemarketing nel settore energia: introduce un cambio di paradigma nella relazione commerciale tra operatori e consumatori, accelerando una trasformazione digitale già in corso da anni.
decreto bollette
Energia, il telemarketing entra nell’era della relazione documentata
Con il Decreto Bollette cambia il telemarketing nel settore energia: non contano più solo i volumi di contatti, ma la capacità di documentare consenso, origine del dato e percorso digitale che porta alla chiamata commerciale finale
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