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Energia, il telemarketing entra nell’era della relazione documentata

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Con il Decreto Bollette cambia il telemarketing nel settore energia: non contano più solo i volumi di contatti, ma la capacità di documentare consenso, origine del dato e percorso digitale che porta alla chiamata commerciale finale

Pubblicato il 24 giu 2026
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Sergio Brizzo

CEO di Across

Luca Scarabosio

consulente privacy

telemarketing gas energia

Il Decreto Bollette, entrato pienamente in vigore il 19 giugno, non rappresenta soltanto una nuova stretta sul telemarketing nel settore energia: introduce un cambio di paradigma nella relazione commerciale tra operatori e consumatori, accelerando una trasformazione digitale già in corso da anni.

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