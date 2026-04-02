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Stablecoin europee, perché l’UE non può più aspettare

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Le stablecoin stanno uscendo dalla nicchia cripto e incidono sempre più su pagamenti, mercati e debito pubblico. Per l’Europa il tema non riguarda solo l’innovazione, ma anche sovranità monetaria, competitività finanziaria e capacità di rafforzare il ruolo internazionale dell’euro

Pubblicato il 2 apr 2026
Fabrizio Pagani

partner Vitale, già Capo segreteria tecnica MEF, Presidente Fondazione M&M – Idee per un Paese migliore

Alexander Privitera

American German Institute e Università degli Studi Guglielmo Marconi, ex direttore affari europei Commerzbank

euro digitale; fondi transizione 5.0; stablecoin

Le stablecoin sono criptovalute ancorate a valute tradizionali, quali il dollaro o l’euro, e sostenute da riserve di asset liquidi considerati sicuri, quali i titoli di Stato. Stanno rapidamente assumendo un ruolo importante nella trasformazione del sistema finanziario.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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