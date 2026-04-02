Le stablecoin sono criptovalute ancorate a valute tradizionali, quali il dollaro o l’euro, e sostenute da riserve di asset liquidi considerati sicuri, quali i titoli di Stato. Stanno rapidamente assumendo un ruolo importante nella trasformazione del sistema finanziario.
finanza decentralizzata
Stablecoin europee, perché l’UE non può più aspettare
Le stablecoin stanno uscendo dalla nicchia cripto e incidono sempre più su pagamenti, mercati e debito pubblico. Per l’Europa il tema non riguarda solo l’innovazione, ma anche sovranità monetaria, competitività finanziaria e capacità di rafforzare il ruolo internazionale dell’euro
partner Vitale, già Capo segreteria tecnica MEF, Presidente Fondazione M&M – Idee per un Paese migliore
American German Institute e Università degli Studi Guglielmo Marconi, ex direttore affari europei Commerzbank
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