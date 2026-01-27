Negli ultimi tre anni, il dibattito sulla trasparenza dei contratti pubblici si è concentrato sul nuovo Codice degli Appalti e sulle sue implicazioni regolatorie. Relativamente meno attenzione è stata dedicata a ciò che, in concreto, sta accadendo ai dati che alimentano la conoscenza pubblica del procurement.
Dati aperti e appalti: cosa cambia davvero con il nuovo Codice
Prima del nuovo Codice, i dati venivano pubblicati in XML nelle sezioni “Amministrazione trasparente”. Con la centralizzazione, l’interoperabilità con la BDNCP diventa parte del processo di gara. Il passaggio di regime crea un vuoto nel 2023 e pone un tema di qualità, non solo di quantità, delle informazioni
