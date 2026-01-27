Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Dati aperti e appalti: cosa cambia davvero con il nuovo Codice

Prima del nuovo Codice, i dati venivano pubblicati in XML nelle sezioni “Amministrazione trasparente”. Con la centralizzazione, l’interoperabilità con la BDNCP diventa parte del processo di gara. Il passaggio di regime crea un vuoto nel 2023 e pone un tema di qualità, non solo di quantità, delle informazioni

Pubblicato il 27 gen 2026
Federico Morando

CEO and co-founder at Synapta, independent researcher

compliance; DDL Semplificazioni articolo 46 software; formazione 2026; open data appalti

Negli ultimi tre anni, il dibattito sulla trasparenza dei contratti pubblici si è concentrato sul nuovo Codice degli Appalti e sulle sue implicazioni regolatorie. Relativamente meno attenzione è stata dedicata a ciò che, in concreto, sta accadendo ai dati che alimentano la conoscenza pubblica del procurement.

M
Federico Morando
CEO and co-founder at Synapta, independent researcher
