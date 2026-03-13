La trasformazione digitale nelle imprese ha già riscritto profondamente il modo in cui vengono gestite funzioni come finance, supply chain e travel management. Processi un tempo frammentati sono stati progressivamente ricondotti entro architetture tecnologiche integrate, capaci di generare dati, insight e controllo in tempo reale. Eppure, esiste ancora un ambito che, in molte organizzazioni, rimane ai margini di questa evoluzione: la gestione degli eventi aziendali.
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Procurement ed eventi aziendali: come governare la spesa invisibile
La trasformazione digitale ha già cambiato molte funzioni aziendali, ma gli eventi restano spesso fuori da una vera governance. Proprio nella spesa diffusa di team building, workshop e incontri interni si concentra oggi un nodo decisivo tra controllo, compliance ed esperienza
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