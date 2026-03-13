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Procurement ed eventi aziendali: come governare la spesa invisibile

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La trasformazione digitale ha già cambiato molte funzioni aziendali, ma gli eventi restano spesso fuori da una vera governance. Proprio nella spesa diffusa di team building, workshop e incontri interni si concentra oggi un nodo decisivo tra controllo, compliance ed esperienza

Pubblicato il 13 mar 2026
Stefano Brigli Bongi

CRO e co-founder di Kampaay

archiviazione digitale, documenti, scrittura, dati Modello Oais; font; digitalizzazione contratti; obblighi fiscali professionisti; eidas atti esecuzione terzo lotto; valore probatorio pec; Genesis; low code; portafoglio europeo di identità digitale

La trasformazione digitale nelle imprese ha già riscritto profondamente il modo in cui vengono gestite funzioni come finance, supply chain e travel management. Processi un tempo frammentati sono stati progressivamente ricondotti entro architetture tecnologiche integrate, capaci di generare dati, insight e controllo in tempo reale. Eppure, esiste ancora un ambito che, in molte organizzazioni, rimane ai margini di questa evoluzione: la gestione degli eventi aziendali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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CRO e co-founder di Kampaay
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