Procurement ed eventi aziendali: come governare la spesa invisibile

La trasformazione digitale nelle imprese ha già riscritto profondamente il modo in cui vengono gestite funzioni come finance, supply chain e travel management. Processi un tempo frammentati sono stati progressivamente ricondotti entro architetture tecnologiche integrate, capaci di generare dati, insight e controllo in tempo reale. Eppure, esiste ancora un ambito che, in molte organizzazioni, rimane ai margini di questa evoluzione: la gestione degli eventi aziendali.