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l'avviso pubblico

Tech4Health, come funziona il bando da 20 milioni per la sanità digitale

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Pubblicato l’Avviso pubblico di Tech4Health, l’iniziativa del Dipartimento per la trasformazione digitale realizzata da Fondazione Ugo Bordoni per sostenere progetti e servizi innovativi ad alto impatto sociale. Dalle tecnologie abilitanti agli ambiti applicativi: ecco cosa prevede l’Avviso, quali sono gli obiettivi e come partecipare

Pubblicato il 14 apr 2026
Maurizio Pellegrini

Fondazione Ugo Bordoni

bando Tech4Health

Nel dibattito sulla sanità digitale, uno dei temi ricorrenti riguarda il divario tra le potenzialità delle tecnologie e il modo in cui vengono effettivamente applicate nei contesti di cura, assistenza e organizzazione sanitaria. Spesso l’innovazione si realizza nelle fasi sperimentali, faticando poi a trasformarsi in soluzioni di uso quotidiano nei percorsi di cura.

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