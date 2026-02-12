Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

strategic thinking

AI nei processi sanitari: serve visione strategica umana

Home Sanità digitale
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Il pensiero strategico orienta l’adozione dell’IA in sanità, integrando dati, esperienza, etica e visione. Senza una guida umana, l’innovazione rischia di restare solo tecnologica. La sinergia tra algoritmi e leadership abilita modelli predittivi, semplifica i processi e sostiene qualità, sicurezza, equità e sostenibilità delle cure

Pubblicato il 12 feb 2026
Sara Albolino

Dir. UOC Organizzazione Sviluppo e Qualità, AOU Policlinico Umberto I Componente Comitato scientifico Forum DG di Federsanità

ia generativa in medicina AI nelle diagnosi mediche NIS2 sanità

Quando si parla di strategic thinking si fa riferimento non alla tradizionale pianificazione delle attività sanitarie, ma alla capacità del management di realizzare una lettura sistemica della realtà sanitaria che integri dati, esperienza, etica e visione di lungo periodo.

AI, la vera sfida è valorizzare il capitale umano

Ed è il pensiero strategico che consente di decidere perché adottare l’Intelligenza Artificiale (IA), dove applicarla e con quali limiti. Senza questa cornice, l’IA rischia di diventare un esercizio tecnologico fine a sé stesso, incapace di incidere realmente sulla qualità dei servizi e sull’organizzazione delle cure.

Strategic thinking e intelligenza artificiale in sanità: perché e dove usarla

Senza la guida dello strategic thinking, e quindi del pensiero umano, l’Intelligenza Artificiale non può portare innovazione organizzativa, ma solo tecnologica. E questo attualmente è un rischio molto frequente in sanità, dove abbiamo assistito negli ultimi anni a una crescita esponenziale dell’utilizzo dell’AI.

La possibilità di analizzare grandi quantità di dati clinici, organizzativi e gestionali consente sempre più di individuare pattern ricorrenti, anticipare criticità e supportare decisioni basate su evidenze. Ma per fare questo è necessario inserire gli algoritmi sempre più sofisticati, i sistemi predittivi e l’automazione dei processi in una visione strategica capace di orientarne l’uso.

La guida umana nelle decisioni: etica, equità e responsabilità

La componente umana resta quindi imprescindibile, specialmente nel contesto sanitario in cui la tecnologia, come tutti i fattori produttivi, deve essere orientata a rispondere a bisogni complessi di salute e a sostenere il lavoro sotto pressione dei professionisti in ambienti complessi e dinamici come quelli ospedalieri.

In sanità, decidere per un professionista non significa solo ottimizzare risorse o ridurre tempi, ma bilanciare equità, sicurezza, sostenibilità e centralità della persona. Le soft skills e le competenze manageriali quali visione, empatia, capacità di interpretare i contesti e assumersi la responsabilità delle decisioni sono elementi distintivi dell’azione umana che nessun algoritmo può sostituire. Lo strategic thinking consente di tenere insieme tutte queste dimensioni, dando senso e direzione all’innovazione tecnologica sprigionata dall’AI.

Processi predittivi con strategic thinking e intelligenza artificiale in sanità

Questa sinergia fra intelligenza umana e artificiale genera un potente valore aggiunto per l’azione organizzativa. L’IA permette infatti di superare una gestione prevalentemente reattiva, favorendo l’introduzione di modelli predittivi e adattivi.

L’IA elabora, suggerisce e segnala; l’essere umano interpreta, valuta e decide. Questo equilibrio evita due derive opposte: da un lato l’automazione acritica, che riduce la complessità della sanità a un insieme di dati e report; dall’altro la resistenza culturale che porta a ignorare strumenti ormai indispensabili per governare sistemi complessi. La tecnologia, in questa combinazione con lo strategic thinking, diventa un supporto formidabile per il decisore, senza sostituirlo ma rafforzandone la capacità di visione e di scelta.

Un’integrazione ben governata fra intelligenza umana e artificiale può quindi produrre risultati tangibili sui processi organizzativi, favorendo la semplificazione e l’agilità per adattarsi ai cambiamenti e ai bisogni specifici dei diversi target di pazienti.

Area di ApplicazioneEsempi concreti
Gestione posti lettoPrevisione ricoveri, durata degenze, ottimizzazione flussi pazienti
Documentazione e dimissioniTool NHS per auto-compilazione documenti di dimissione
Processi amministrativiRPA per billing e scheduler, piattaforme IA back-office
Risorse umane & logisticaPianificazione turni, inventario e supply chain prédittiva
Patient engagementChatbot prenotazioni e assistenza multicanale
ERP & BI intelligentiIA che automatizza risposte nei processi aziendali complessi

Riepilogo dei principali casi d’uso dell’IA nei processi organizzativi

Leadership e strategic thinking e intelligenza artificiale in sanità: competenze che servono

In questa prospettiva, quello che conterà davvero negli scenari di sviluppo futuro dei nostri sistemi sanitari non è quanta intelligenza artificiale sarà introdotta, ma piuttosto quanto saremo capaci come esseri umani di sviluppare un pensiero strategico che abbia le qualità per poter accompagnare e guidare l’adozione dell’IA nella direzione del miglioramento delle performance sia in termini di efficienza e sostenibilità che di qualità, sicurezza ed equità delle cure.

La vera sfida è quindi mantenere allo stesso passo della crescita dell’Intelligenza artificiale la crescita delle nostre competenze di esseri umani, come manager ma soprattutto come leader. Studi scientifici recenti sottolineano che guidare le organizzazioni verso una reale trasformazione basata sull’Intelligenza Artificiale richiede una leadership multidimensionale, che non sia confinata a una sola funzione, ma che sia capace di muoversi trasversalmente tra tecnologia, strategia, operatività e organizzazione, integrando competenze tecniche, visione strategica e attenzione alle persone.

Una leadership multidimensionale per governare la complessità

Solo una leadership di questo tipo è in grado di affrontare la complessità della trasformazione guidata dall’Intelligenza Artificiale e di valorizzarne pienamente il potenziale come reale leva del cambiamento.

Formazione per strategic thinking e intelligenza artificiale in sanità: il vero differenziale

Nella definizione delle strategie di medio e lungo termine, è quindi fondamentale agire partendo dalla consapevolezza che il futuro della sanità non sarà determinato dalla quantità di Intelligenza Artificiale introdotta, ma dalla qualità del pensiero strategico che ne guiderà l’adozione.

Lo sviluppo di adeguati programmi di formazione che accompagnino questo processo sarà, ad esempio, un importante differenziale strategico. L’IA può accelerare i processi decisionali e ampliare le possibilità di analisi, ma è l’intelligenza umana a definire obiettivi, priorità e valori. Solo mantenendo questo equilibrio sarà possibile costruire sistemi sanitari capaci di innovare ma con umanità, migliorando qualità, efficienza e sostenibilità.

ASST di Vimercate (Lombardia): IA nei processi clinici e organizzativi

Una delle applicazioni più citate in Italia è quella dell’ASST della Brianza / ASST di Vimercate, che ha integrato sistemi di intelligenza artificiale nei processi ospedalieri per l’analisi dei dati e il supporto decisionale, con l’obiettivo di:

• sviluppare algoritmi predittivi per individuare precocemente pazienti a rischio (ad es. malattie croniche o complicanze post-operatorie);
• integrare l’IA nella cartella clinica elettronica per semplificare l’accesso ai dati clinici e supportare i medici nella valutazione del paziente;
• automatizzare processi clinici e strumenti digitali per migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’assistenza.

Questo progetto ha vinto anche il Premio Innovazione Digitale in Sanità promosso dal Politecnico di Milano nella categoria “Gestione di processi clinici e assistenziali ospedalieri”, a testimonianza dell’impatto organizzativo e operativo del modello.

Bibliografia

Topol E. Deep Medicine. How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books, 2019.
World Health Organization. Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health. WHO, Geneva, 2021.
Leadership for AI Transformation in Health Care Organization: Scoping Review. Healthcare Management Review, 2024.
Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano. Intelligenza Artificiale in Sanità: opportunità e criticità. Report annuale, 2023–2024.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Sara Albolino
Dir. UOC Organizzazione Sviluppo e Qualità, AOU Policlinico Umberto I Componente Comitato scientifico Forum DG di Federsanità
Seguimi su

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Piattaforma Nazionale Telemedicina telemedicina e anziani fragili telemedicina responsabilità teledialisi

  • sanità digitale

    Anziani fragili e telemedicina: i nodi irrisolti della riforma PNRR

    23 Giu 2025

    di Gabriella Borghi e Loredana Luzzi

    Condividi
  • sanità digitale italiana carenza medici SSN dati sintetici in sanità sanità digitale post-PNRR; L'AI nella gastroenterologia ed endoscopia digestiva: la sfida tra intelligenza naturale ed artificiale; privacy dati sanitari; MioDottore

  • Osservatorio IN-Salute 2025

    L’IA nella sanità italiana resta a metà strada: tutti i gap da colmare

    15 Ott 2025

    di Thomas Osborn

    Condividi
  • Cup online, regione per regione appIO sanità formazione digitale in sanità GenAI in sanità; diagnosi precoce;cdss LLM in medicina ia in sanità IA generativa in sanità dossier sanitario elettronico privacy dei dati sanitari

  • governance digitale sanità

    Piano triennale di sanità digitale: la sfida di Azienda Zero in Calabria

    08 Apr 2025

    di Gandolfo Miserendino

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x