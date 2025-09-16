Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

intelligenza artificiale

AI, la vera sfida è valorizzare il capitale umano

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

Le politiche sull’intelligenza artificiale mostrano divergenze tra Stati Uniti, Europa e Cina. Dietro i proclami, emergono fragilità legate al capitale umano e al rischio di dequalificazione professionale, che delineano scenari di incertezza per mercati e società

Pubblicato il 16 set 2025
Mario Dal Co

Economista e manager, già direttore dell’Agenzia per l’innovazione

intelligenza artificiale pc sistemi di raccomandazione AI generativa nei Global Business Services intelligenza artificiale e lavoro

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo gli equilibri geopolitici e trasformando il mercato del lavoro globale.

Mentre Stati Uniti, Cina ed Europa si confrontano per il primato tecnologico, emerge un paradosso inquietante: la stessa tecnologia che promette di rivoluzionare l’economia rischia di compromettere le competenze umane necessarie per gestirla efficacemente.

Regole IA in Europa: indebolirle ora mette a rischio diritti e crescita

L’AI e le politiche di potenza

È una cosa indegna trasferire la responsabilità dall’uomo alla macchina. Nikolaj Berdjaev, L’uomo e la tecnica

Il pericolo non si trova nella moltiplicazione delle macchine, ma nel numero sempre crescente di uomini abituati, fin dall’infanzia, a non desiderare altro che ciò che le macchine possono dare. Georges Bernanos, La rivoluzione della libertà.

Le due citazioni in apertura sono tratte dalla Nota Antiqua et Nova, dedicata all’intelligenza artificiale dal Dicastero per la Dottrina della Fede e dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione (28 gennaio 2025).  Esaustiva e profonda, in particolare sugli aspetti della responsabilità, ed efficace nel contrastare ogni antropomorfismo, la Nota non approfondisce uno degli aspetti di questo nostro intervento: l’impatto di AI sulle risorse umane, ovvero quello che abbiamo chiamato il paradosso del capitale umano.

Le incertezze del quadro economico globale hanno portato ad una estate di oscillazioni della aspettative dei mercati, influenzate anche dagli annunci, di imprenditori e di politici, tra cui l’amministrazione Trump si distingue.

Occorre guardare al di là del breve periodo, indagando se vi sono trend che sottintendono modificazioni strutturali dell’offerta di lavoro, delle capacità di adattamento delle nuove leve e dei lavoratori già occupati alle nuove esigenze organizzative delle aziende Occorre misurare se vi è un gap e se tale gap è crescente, tra adattamento dell’offerta e dell’organizzazione del lavoro, e le esigenze che le potenzialità dell’AI impone, per capire non solo l’impatto sociale delle nuove tecnologie, ma anche la loro possibilità che risulti profittevole.

AI, le strategie di Trump e l’attacco ai diritti difesi dall’Ue

Maurizio Carmignani, su questa rivista, mette in evidenza la volontà di potenza che sta dietro alla politica dell’amministrazione Trump in materia di intelligenza artificiale. E invita l’Europa a mobilitarsi senza rinunciare alla linea portante di tutela dei diritti che caratterizza il sistema di valori e di regole europee.[1]

Ma di quali diritti stiamo parlando? Quelli messi a rischio da Trump sono: il diritto d’autore, il libero commercio internazionale, la libertà di espressione. Gli editori hanno le idee chiare (non è detto che siano quelle giuste).

Del libero commercio internazionale e della libertà di espressione vestono volentieri i panni dei difensori, ma dopo la grande sconfitta sui diritti e sulla pubblicità subita dalla prevaricante forza di rapina esercitata da big tech, sono molto preoccupati della piega che l’intelligenza artificiale sta prendendo, sotto la pressione congiunta delle aziende tecnologiche e dell’amministrazione americana. “In questo nuovo contesto, gli editori temono che i loro articoli, accuratamente realizzati e basati su prove concrete, saranno più difficili da reperire nel 2025, poiché i referral social si esauriranno e i link di ricerca tradizionali saranno almeno in parte sostituiti da aggregazioni basate sull’intelligenza artificiale, spesso tratte dai loro stessi lavori. Le discussioni su copyright ed equo compenso continueranno a infuriare per tutto l’anno, e i risultati avranno un impatto significativo sulla forma e le dimensioni dell’industria giornalistica che alla fine emergerà”[2].

Gli errori strategici dell’amministrazione Trump

Due obiezioni sono state sollevate sull’efficacia del “piano” di Trump sull’AI.

La prima obiezione al piano è che il settore AI negli Stati Uniti, annticipata dalle osservazioni di Altman sul gonfiamento degli investimenti di venture capital nelle nuove aziende di AI, è che gli Stati Uniti non hanno bisogno di nessuno stimolo esterno, che anzi può essere pericoloso se contribuisce a gonfiare la bolla che può abbattersi su AI non appena i profitti inferiori alle aspettative presenteranno il conto[3].

La seconda obiezione è mossa da Bloomberg. “ Un’analisi ha rilevato che il 60% delle principali aziende americane di intelligenza artificiale è stato fondato da immigrati. Gli studenti stranieri dominano i corsi di laurea statunitensi in settori come ingegneria elettrica e informatica. Molti dei principali esponenti del settore – Jensen Huang, Fei-Fei Li, Mira Murati, Elon Musk, Satya Nadella, Sundar Pichai, Aravind Srinivas, Ilya Sutskever – sono nati all’estero, così come molti accademici di spicco”[4]. L’intelligenza artificiale non si fa da sola, anche se Musk lo va predicando nelle sue fantascientifiche escursioni interplanetarie. Si fa con ingegneri e personale specializzato.

Il capitale umano straniero nel settore AI americano

L’ideologia MAGA è destinata a portare al fallimento politiche che ambiscano a sostituire con american boys la leva dei ricercatori e delle persone superqualificate che proviene dal resto del mondo e che ha fatto l’America grande, anche nella difesa. Nel 2022 metà dei dottorati in STEM nelle aziende della difesa americana erano nati fuori dagli Stati Uniti.

La situazione rappresentata dalle statistiche è riportata nella figura 1 (sempre che le statistiche sopravvivano al “Ministero della Verità” di Trump che ha destituito la direttrice dell’Ufficio federale di Statistiche del Lavoro, rea di pubblicare dati non in linea con la narrazione di Trump su Truth)[5]. La credibilità delle statistiche federali è una risorsa essenziale dell’economia, più importante dei piani più o meno abborracciati lanciati dall’amministrazione. La credibilità delle informazioni economiche e istituzionali è alla base del successo della finanza americana, della sua capacità di raccogliere fondi da tutto il mondo, finanziando lo sviluppo delle aziende innovative. La perdita di questa credibilità è grave non solo per il settore della finanza, ma anche per la sanità e la ricerca.[6]

Nella difesa i dottorati nati all’estero sono oltre il 55%, i master poco sotto il 50%, percentuali altissime, superiori di quasi 20 punti delle già elevate percentuali nelle altre industrie. L’occupazione qualificata è strutturalmente proveniente dal grande bacino mondiale, che fino ad oggi ha alimentato il successo nella ricerca e nell’innovazione dell’economia americana. Ma, come sottolinea Bloomberg, nel piano di Trump per AI non si trova la parola immigrazione. Non si trova alcuna considerazione sul capitale umano.

L’Europa tra ritardi negli investimenti e opportunità

In Europa le cose sono assai diverse. Anche qui mancano le competenze, ma in misura inferiore perché la domanda è assai più contenuta. Il problema europeo sono gli investimenti: il rischio di bolla in Europa non esiste. Quindi, le politiche europee dovrebbero aiutare la crescita dimensionale delle aziende leader agevolando l’unificazione del mercato interno, e rendendo più fluido e dinamico il settore finanziario, dalle banche al venture capital.

Il Rapporto Draghi ha già detto tutto su questi punti, si tratta di metterlo in pratica, senza rinunciare alla tutela dei diritti e soprattutto puntando ad una politica aggressiva di investimenti in ricerca. Un esempio? Le Università Americane sono in grave difficoltà a causa dell’attacco che, ad ogni livello, conduce l’amministrazione Trump contro il mondo accademico. Le Università si stanno impoverendo, sia come risorse per la ricerca, sia come disponibilità di studenti e docenti di alto livello, sia come mobilità internazionale. A medio termine questo impoverimento impatterà anche sulle aziende americane, forse non sulle big tech che continueranno ad avere un bacino di reclutamento mondiale, ma in parete anche su di loro che hanno i puntatori sui migliori dottorati delle Università americane. Occorre, senza esitazioni, u programma di reclutamento da parte dell’Europa, questa volta rivolto ai docenti e ai ricercatori e non solo, come fu Erasmus, agli studenti.

Il modello canadese per attrarre talenti globali

L’esempio da seguire, da parte europea è il Canada che, di fronte alle difficoltà crescenti dell’immigrazione negli Stati Uniti, ha allargato le maglie al reclutamento internazionale. “Il Canada è diventato la destinazione più ambita per i talenti globali, superando Stati Uniti e Australia, che si è anche impegnata a colmare il divario con gli Stati Uniti. Nonostante gli sforzi attivi della Cina, non è ancora diventata un paese con un’immigrazione netta tale da poter competere con gli Stati Uniti per i talenti internazionali. Tuttavia, l’aumento dei redditi potrebbe fornire alla Cina il fattore di attrazione di cui ha bisogno se gli Stati Uniti non riformano i loro percorsi di immigrazione per i lavoratori altamente qualificati”[7].

Fiducia e parità di genere nelle tecnologie AI

Ma, dicevamo, l’Europa non deve rinunciare ai suoi valori, non lo diciamo solo noi.

“La fiducia rimane una sfida importante. Sono sempre meno le persone che credono che le aziende di intelligenza artificiale possano salvaguardare i propri dati, e persistono preoccupazioni circa l’equità e i pregiudizi. La disinformazione continua a rappresentare un rischio, in particolare in ambito elettorale e con la proliferazione dei deepfake.” [8]

Inoltre, è interessante constatare come la parità di genere sia lontana in materia di studio universitario in materie ICT. La figura 3 mette a confronto Italia, Stati Uniti e Cina, per tre diversi livelli di qualifica accademica: orso breve, laurea triennale/bachelor, laurea specialistica/master, dottorato. Il risultato è sorprendente, sia per il livello modesto di presenza femminile in Italia, sia perché la Turchia ha un livello di partecipazione femminile superiore alla parità e nettamente superiore non solo all’Italia, ma anche agli Stati Uniti. Anche qui l’investimento dell’Europa potrebbe dare coraggio e risorse alle lente dinamiche di molti stati membri, tra cui l’Italia.

L’ascesa della Cina nel settore dell’intelligenza artificiale

Nel frattempo, la Cina ha superato gli Stati Uniti nell’educazione STEM avanzata, come si vede dalla figura 3. Lo ha fatto già nel 2020, ora le cose vanno ancor meglio, (per la Cina).

Dopo l’exploit di DeepSeek, la Cina sta muovendosi con un orizzonte globale per assegnare alle proprie tecnologie la più ampia possibilità di diffusione. “Un’azienda malese ha progettato un modello di linguaggio di intelligenza artificiale di grandi dimensioni per i musulmani basato sul know-how di intelligenza artificiale open source della cinese DeepSeek, uno degli ultimi sforzi per raggiungere un mercato di circa 2 miliardi di persone.”[9]

La chatbot NurAI sviluppata per gli utenti della Malaysia, è basato sul modelloV3 di DeepSeek., che compete direttamente con OpenAI e Anthropic. La collaborazione nasce sotto gli auspici degli accordi ASEAN-Cina, collaborazioni antigovernative che offrono una contesto istituzionale favorevole allo sviluppo del business (ben altro altro che i dazi trumpiani).

Ma la Cina non è solo DeepSeek. Baidu ha lanciato l’Ernie X1 in diretta competizione con l’R1 di DeepSeek; Alibaba ha aggiornato il proprio modello; Tencent ha presentato il suo progetto di intelligenza artificiale e la sua risposta all’R1; Ant Group ha condiviso i risultati su come i chip cinesi possano ridurre i costi di un quinto; Meituan (la più grande azienda di consegna pasti al mondo) ha annunciato di aver investito miliardi di yuan nell’intelligenza artificiale.[10]

La Cina come sistema ha investito enormemente e con grande efficacia nel capitale umano. La chiusura autarchica di Trump sulle risorse umane pregiate, esito della sua guerra privata contro l’Università, facilita la Cina. Fino ad oggi i diplomati di master e i dottorati nelle materie STEM di nascita cinese erano l’asse portante delle università americane. Ora quella risorsa si sta esaurendo e torna a rivolgersi alla madre patria.

Il gap crescente tra ambizioni e capacità aziendali

Una recente ricerca sulla confidenza dei decisori a livello aziendale dimostra che il gap tra ambizioni nell’utilizzo di AI e capacità di sfruttarle alla dimensione dell’azienda sta crescendo. Solo il 55% dei CTO intervistati crede che i team esecutivi siano in grado di utilizzare le opportunità associate con le potenzialità di AI. La mancanza di specialisti (la dichiarano il 51% degli intervistati) rimane predominante, ma si affaccia anche l’esigenza di reperire competenze diverse, come creatività (44%), leadership (39%), pensiero critico (36%). Altre ricerche confermano che il rischio di bolla AI è correlato più ai problemi di utilizzo, che a quelli di produzione, anche questo comporta incertezza per gli investitori, che nel mese di agosto sono rimasti prudenti, facendo segnare una fase di calo delle quotazioni delle maggiori imprese coinvolte in AI.

Gli investitori nervosi hanno fatto crollare significativamente in agosto le azioni di molte società tecnologiche legate al settore dell’intelligenza artificiale, come Amazon, Nvidia, CoreWeave, Meta, Microsoft . Le dichiarazioni di Sam Altman sulle startup private finanziate da venture capital e il rapporto del MIT che ha rilevato che il 95% dei progetti pilota di intelligenza artificiale fallisce., hanno contribuito ad alimentare l’incertezza, che coinvolge anche le quotazioni delle aziende sulle quali l’impatto di AI potrebbe essere più significativo[11].

Il rischio di deskilling nel settore medico

Come dicevamo, occorre guardare al lungo periodo, soprattutto se si considerano le risorse umane. Ricerche in campo medico, uno dei più interessanti per analizzare l’impatto di AI sul comportamento e sulle capacità dei professionisti coinvolti, dimostrano che AI può sortire effetti negativi di lungo periodo. Il rischio è quello di “deskilling” come viene chiamato, ovvero di dequalificazione dei medici endoscopisti , come dimostra un interessante studio fatto in Polonia su circa 1440 pazienti. I risultati della ricerca dimostrano che i medici abituati ad utilizzare AI, quando non ne dispongono hanno una tendenza a compiere errori maggiore di coloro che non sono abituati ad utilizzare AI.[12] Questo è il segnale che le capacità proprie degli specialisti AI risultano inferiori alle capacità proprie di coloro che non usano AI.

L’impatto cognitivo dell’AI sulla scrittura scientifica

Questa evidenza si aggiunge a molte altre, tra cui lo studio molto importante del MIT, che ha misurato l’impatto dell’uso di AI nello scrivere un paper scientifico[13].

“I Large Language Model hanno innegabilmente ridotto l’attrito nel rispondere alle domande dei partecipanti rispetto al motore di ricerca. Tuttavia, questa comodità ha avuto un costo cognitivo, diminuendo la propensione degli utenti a valutare criticamente i risultati o le “opinioni” dell’LLM (risposte probabilistiche basate sui set di dati di training). Ciò evidenzia un’evoluzione preoccupante dell’effetto “camera dell’eco”: anziché scomparire, si è adattato per modellare l’esposizione degli utenti attraverso contenuti curati algoritmicamente. Ciò che viene classificato come “migliore” è in ultima analisi influenzato dalle priorità degli azionisti dell’LLM”
Le conclusioni sono assai interessanti. Il gruppo che ha utilizzato AI solo per rivedere l’articolo già scritto senza AI, ma solo il motore di ricerca, dimostra un livello di connettività cerebrale assai superiore al gruppo che ha scritto fin dall’inizio il paper con l’ausilio di AI. Non solo ma il gruppo che ha lavorato fin dall’inizio con AI dimostra un uso più povero del linguaggio.

Ed ecco prende forma il paradosso del capitale umano: da un lato AI richiede risorse critiche per il suo dispiegamento efficace in ambito aziendale e di ricerca, ma al tempo stesso, dall’altro lato, il suo utilizzo massiccio, in particolare nella forma LLM, compromette lo sviluppo delle funzioni critiche della mente, crea un capitale umano “inadatto” all’uso dell’intelligenza artificiale.

Se l’AI addormenta il cervello: tre consigli

Gli esseri umani hanno sempre utilizzato la tecnologia per alleggerire il carico cognitivo, ricorrendo a strumenti esterni per ridurre lo sforzo mentale. L’AI tuttavia porta questo alle estreme conseguenze, su tutte le attività.

È proprio qui che risiede il rischio. La stessa comodità che aumenta la produttività a breve termine potrebbe anche accelerare l’atrofia cognitiva a lungo termine, in più ambiti rispetto a qualsiasi altra tecnologia precedente.

Vediamo perché e come fare

Pensare prima del prompt

Come i muscoli, anche le nostre capacità cognitive si indeboliscono se non vengono utilizzate. Affidare interi compiti all’IA può ridurre le capacità cognitive come la risoluzione dei problemi, il pensiero creativo e il ragionamento critico.

Un recente studio condotto su quasi 1.000 studenti offre una visione inquietante di questo fenomeno. Gli studenti che utilizzavano ChatGPT per risolvere problemi di matematica inizialmente hanno superato i loro coetanei del 48% durante le esercitazioni. Ma quando sono stati testati senza l’IA, i loro punteggi sono scesi del 17% rispetto a quelli dei loro coetanei che non avevano utilizzato l’IA. I guadagni a breve termine hanno mascherato le perdite a lungo termine.

Questo modello non è limitato all’aula. Nel settore dell’aviazione, la ricerca dimostra che l’eccessivo affidamento al pilota automatico offusca le capacità di volo manuale dei piloti. La Federal Aviation Administration incoraggia quindi i piloti a volare manualmente su alcuni tratti di rotta per garantire il mantenimento della competenza.

Gli psicologi sottolineano da tempo il potere delle “esperienze di padronanza” – lottare e superare compiti difficili – come il singolo fattore più forte per prevedere l’autoefficacia, la nostra convinzione interiore nella competenza.

Quando ChatGPT ci evita gli ostacoli, la padronanza non si concretizza mai; col tempo, la capacità stessa svanisce, la fiducia si erode e la dipendenza si approfondisce.

Il consiglio: prima di aprire Chatgpt riflettiamo sul problema e annotiamo le idee; quindi chiediamo al modello di elaborare o perfezionare.

Usare l’IA come tutor

Quando chiediamo risposte direttamente all’IA, ci impegniamo meno profondamente e la memoria e la comprensione ne risentono. Uno studio preliminare del MIT ha scoperto che le persone che hanno usato ChatGPT per scrivere saggi avevano una memoria meno chiara del proprio lavoro. Il risultato riflette il “effetto Google”, in cui la facilità di ricerca delle informazioni indebolisce la ritenzione della memoria interna; analogamente, la ricerca dimostra che l’uso del GPS riduce la memoria spaziale.

Ma con l’IA non sono solo i fatti isolati a essere a rischio: potremmo perdere la comprensione di interi concetti e idee perché le spiegazioni arrivano con un solo clic.

Un possibile rimedio: trasformare il bot in un tutor. Facciamoci guidare a fondo. Richiediamo spiegazioni dettagliate.

In uno studio condotto su studenti di chimica, una versione modificata di ChatGPT che non forniva soluzioni dirette ma solo suggerimenti incrementali ha favorito un maggiore coinvolgimento e risultati di apprendimento migliori rispetto al modello predefinito.

Sempre controllare e mantenere spirito critico

Un forte affidamento all’IA va oltre l’atrofia delle competenze e compromette il giudizio e la parzialità. Uno studio della Swiss Business School su 666 partecipanti e un sondaggio di Microsoft su 319 lavoratori della conoscenza condotto quest’anno hanno entrambi rilevato che un forte affidamento all’IA è correlato a scarse capacità di pensiero critico.

Questo ci espone al pregiudizio dell’automazione, spingendoci ad accettare acriticamente i giudizi delle macchine e a ereditarne i punti ciechi: in un esperimento di scienze comportamentali, i volontari hanno rinunciato a un premio in denaro più consistente semplicemente perché un’IA li aveva avvertiti di non fidarsi del loro partner umano, anche dopo che le prove avevano dimostrato che la cooperazione avrebbe dato i suoi frutti.

Il rischio va oltre una singola decisione sbagliata: se non riflettiamo criticamente sui risultati dell’IA, potremmo interiorizzare i pregiudizi intrinseci della macchina. In un esperimento, ai partecipanti sono state mostrate immagini generate dall’IA di “gestori finanziari”; l’85% delle immagini dell’IA raffigurava uomini bianchi, nonostante la realtà sia che, negli Stati Uniti, meno del 45% dei gestori finanziari siano uomini, figuriamoci bianchi. È allarmante che, dopo essere stati esposti alle immagini generate dall’IA, i partecipanti abbiano anche mostrato una maggiore tendenza ad associare quell’identità al ruolo.

Per contrastare questo pregiudizio, le persone possono utilizzare strumenti di “forzatura cognitiva” – metodi presi in prestito dalla medicina e dall’aviazione – per spostare il pensiero dalla nostra elaborazione rapida e intuitiva a un’analisi lenta e deliberata. I medici utilizzano i “timeout diagnostici” per ricontrollare il ragionamento; i piloti eseguono liste di controllo mentali prima del decollo. Applichiamo lo stesso approccio: quando l’IA fornisce delle risposte, facciamo una pausa. Riformuliamo i punti principali ad alta voce o per iscritto. Interroghiamoci su ciascuno, cosa manca, questo punto si può verificare, ci sono errori eccetera.

La ricerca dimostra che i lavoratori con capacità metacognitive più forti diventano più creativi quando utilizzano ChatGPT. Inoltre, uno studio preliminare ha dimostrato che gli studenti a cui era stato chiesto di porsi domande metacognitive, come “Quanto la risposta è in linea con le tue aspettative?” e “C’è qualcosa nella risposta che non comprendi appieno?”, quando effettuavano ricerche con GenAI dimostravano livelli più elevati di pensiero critico.

Redazione

Note

[1]) Maurizio Carmignani, AI Action Plan USA: che significa anche per noi europei, Agenda Digitale, 25 luglio 2025.

[2]) Nic Newman, Federica Cheruibini, Journalism, media, and technology trends and predictions 2025, Reuters Institure, University of Oxford, 9 January 2025.

[3]) Akkodi, The Reality of AI Strategy in Today’s Enterprise: Insights from Akkodis’ “What CTOs Think” Report, July 8, 2025.

[4]) Bloomberg Editorial Board, America’s New AI Plan Is Great. There’s Just One Problem, Bloomberg. August 12, 2025 ,

[5]) Ben casselman, Tony Romm, Trump, Claiming Weak Jobs Numbers Were ‘Rigged,’ Fires Labor Official, The Nerw York Times, Aug. 1, 2025.

[6]) Lee Kennedy-Shaffer, Trump’s firing of the Bureau of Labor Statistics commissioner puts crucial health data at risk, STAT, Aug. 9, 2025.

[7]) Jeremy Neufeld, STEM Immigration is Critical to American National Security, IFP, March 30, 2022.

[8]) Yolanda Gil, Raymond Perrault, Message From the Condirectors. Artificial Intelligence Index Report 2025. Stanford University,

[9]) Saritha Rai, Zetrix Unveils an AI Chatbot for Muslims With DeepSeek Knowhow, Bloomberg, August 11, 2025.

[10]) Saritha Rai and Yazhou Sun, China Floods the World With AI Models After DeepSeek Success,

Bloomberg, March 25, 2025.

[11]) Henry Ren, Billion Wiped Out as Software Sinks on AI Disruption Fear, Bloomberg, August 12, 2025.

[12]) Krzysztof Budzyń, Marcin Romańczyk, Diana Kitala, Paweł Kołodziej, Marek Bugajski, Hans O Adami, et al, Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy: a multicentre, observational study, The Lancet Gastroenterology & Hepatology, August 12, 2025.

[13]) Nataliya Kosmyna, Eugene Hauptmann,Ye Tong Yuan, Jessica Situ, Xian-Hao Liao, Ashly Vivian Beresnitzky, Iris Braunstein. Pattie Maes, Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task, ,https://arxiv.org/pdf/2506.08872v1

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Mario Dal Co
Economista e manager, già direttore dell’Agenzia per l’innovazione
Seguimi su

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
L'ANALISI
INIZIATIVE
IL PODCAST
VIDEO PODCAST
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • ricerca google ai mode marketing ai ricerca online e AI

  • motori di ricerca ai

    Marketing AI nell'era post-click: guida strategica per non sparire

    12 Giu 2025

    di Alessio Pecoraro

    Condividi
  • seo-aio (1)

  • brand e pubblicità

    Dalla SEO all'Artificial Intelligence Optimization: ecco come adattare le strategie di marketing

    27 Nov 2024

    di Alessio Pecoraro

    Condividi
  • ai e percezione del brand Digital twin nel marketing

  • pubblicità digitale

    L'AI cambia la percezione del brand: una strategia per usarla bene

    01 Apr 2025

    di Luigi Mischitelli

    Condividi

Articolo 1 di 4