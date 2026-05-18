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ASL Salerno, ambulatori virtuali per non lasciare indietro i territori interni

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L’ASL Salerno avvia gli Ambulatori Virtuali di Comunità, un modello di sanità territoriale che integra telemedicina, presidi fisici e supporto umano. Il progetto punta a ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure, soprattutto nelle aree interne e periferiche

Pubblicato il 18 mag 2026
Teresa Bonacci

Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale Federsanità – Confederazione Federsanità Anci Regionali

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La trasformazione della sanità territoriale in Italia passa sempre più attraverso esperienze concrete capaci di coniugare innovazione tecnologica, organizzazione dei servizi e prossimità ai cittadini.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Teresa Bonacci
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale Federsanità – Confederazione Federsanità Anci Regionali

Giornalista da oltre vent’anni, ha esperienza consolidata in ambito istituzionale e associativo. Si occupa della comunicazione di Federsanità dal 2007, sviluppando competenze nella gestione delle media relations e della comunicazione integrata. Solida esperienza nel coordinamento di progetti di comunicazione e nella supervisione di prodotti editoriali e gestione di eventi.

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