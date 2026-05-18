La trasformazione della sanità territoriale in Italia passa sempre più attraverso esperienze concrete capaci di coniugare innovazione tecnologica, organizzazione dei servizi e prossimità ai cittadini.
sanità digitale
ASL Salerno, ambulatori virtuali per non lasciare indietro i territori interni
L’ASL Salerno avvia gli Ambulatori Virtuali di Comunità, un modello di sanità territoriale che integra telemedicina, presidi fisici e supporto umano. Il progetto punta a ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure, soprattutto nelle aree interne e periferiche
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale Federsanità – Confederazione Federsanità Anci Regionali
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