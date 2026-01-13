Dopo tre anni di LLM non credo di conoscere nessuno che non abbia almeno una volta chiesto a Chatgpt o qualche altra AI qualcosa riguardo la medicina. Ho personalmente visto giovani medici che chiedevano informazioni riguardo a farmaci, colleghi e familiari fare foto a referti chiedendo spiegazioni ai modelli.
AI in Sanità
I chatbot cambiano la medicina: da Chatgpt Salute a MIA
AI in sanità significa, sempre più spesso, usare modelli conversazionali per capire sintomi, referti e terapie, ma anche integrare dati da dispositivi personali. L’adozione corre, mentre crescono le domande su affidabilità, responsabilità e privacy: è qui che iniziative come ChatGPT Health (Salute) e Claude for Healthcare possono cambiare le regole del gioco
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business