I chatbot cambiano la medicina: da Chatgpt Salute a MIA

AI in Sanità

AI in sanità significa, sempre più spesso, usare modelli conversazionali per capire sintomi, referti e terapie, ma anche integrare dati da dispositivi personali. L’adozione corre, mentre crescono le domande su affidabilità, responsabilità e privacy: è qui che iniziative come ChatGPT Health (Salute) e Claude for Healthcare possono cambiare le regole del gioco