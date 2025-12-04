L’innovazione tecnologica in sanità continua a inseguire numeri ed efficienza, dimenticando che dall’altra parte ci sono persone. Serve ripensare il MedTech partendo da cinque domande decisive: è etico? È empatico? È chiaro? È sostenibile? Crea valore condiviso?
oltre la produttività
MedTech: dal burnout dei medici alla sanità digitale umanologica
La corsa alla produttività rischia di trasformare la sanità digitale in un moltiplicatore di stress per i professionisti, svuotando la relazione medico-paziente. Il paradigma umanologico propone di ripartire da etica, empatia, chiarezza, sostenibilità e valore condiviso
Co-coordinatore, Gruppo Scienze della vita – FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) Adjunct Professor – DiTEiM Department, CUIRIF (Centro Universitario Internazionale per la Ricerca sull’Innovazione e la Formazione)
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business