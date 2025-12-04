Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

oltre la produttività

MedTech: dal burnout dei medici alla sanità digitale umanologica

La corsa alla produttività rischia di trasformare la sanità digitale in un moltiplicatore di stress per i professionisti, svuotando la relazione medico-paziente. Il paradigma umanologico propone di ripartire da etica, empatia, chiarezza, sostenibilità e valore condiviso

Pubblicato il 4 dic 2025
Alex Dell'Era

Co-coordinatore, Gruppo Scienze della vita – FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) Adjunct Professor – DiTEiM Department, CUIRIF (Centro Universitario Internazionale per la Ricerca sull’Innovazione e la Formazione)

L'Osservatorio Sanità digitale (PoliMi) fa il punto sulla telemedicina in Italia: la trasformazione in cifre grazie al Pnrr; piattaforme telemedicina

L’innovazione tecnologica in sanità continua a inseguire numeri ed efficienza, dimenticando che dall’altra parte ci sono persone. Serve ripensare il MedTech partendo da cinque domande decisive: è etico? È empatico? È chiaro? È sostenibile? Crea valore condiviso?

Alex Dell'Era
  • fascicolo sanitario elettronico

  • il quadro completo

    Fascicolo Sanitario Elettronico, cos'è, a che serve e come attivarlo

    24 Giu 2025

    di Anna Francesca Pattaro

  • AI: dal caos all’ordine, nelle imprese come nella sanità; e-commerce ai in sanità; AI cittadini social e sanità ai in sanità

  • compliance

    IA in sanità: il progetto AIACT contro i bias algoritmici

    17 Nov 2025

    di Emilio Mirante

  • Fascicolo Sanitario Elettronico (1) Protezione dati nella ricerca clinica ehds Sanità e digitale PSN e sanità calcolatori multimodali di rischio oncologico dossier sanitario e privacy Dati sanitari e IA

  • l'approfondimento

    IA in Sanità: per un SSN sostenibile e centrato sul paziente

    13 Mar 2025

    di Enzo Chilelli

