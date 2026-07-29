Immaginate una donna a cui è appena stato diagnosticato un tumore al seno. Davanti a sé ha più strade chirurgiche possibili, ciascuna con un esito estetico diverso, e una domanda che nessun referto può sciogliere: come mi vedrò, dopo?
il progetto europeo
Tumore al seno, l’AI restituisce scelta alle pazienti: la sfida di Cinderella
Un progetto europeo mostra come l’intelligenza artificiale possa rendere più consapevole la scelta delle pazienti con tumore al seno. Il caso CINDERELLA apre però una questione più ampia: la difficoltà dell’Europa nel trasformare ricerca finanziata e innovazione clinica in soluzioni adottate dai sistemi sanitari
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Quali competenze per portare la physical AI nello spazio: il caso Sitael22 Lug 2026
-
AI in azienda, perché gestire il cambiamento è anche una questione di sicurezza10 Lug 2026
-
Data center, quanto cresce l’Italia: ma attenzione al thermal management06 Lug 2026
-
Ecosistemi travel-tech: startup, AI e nuovi modelli per il turismo15 Giu 2026
-
L’IA nel turismo corre, ma non per tutti: la mappa italiana e globale08 Mag 2026