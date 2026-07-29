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il progetto europeo

Tumore al seno, l’AI restituisce scelta alle pazienti: la sfida di Cinderella

Home Sanità digitale
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Un progetto europeo mostra come l’intelligenza artificiale possa rendere più consapevole la scelta delle pazienti con tumore al seno. Il caso CINDERELLA apre però una questione più ampia: la difficoltà dell’Europa nel trasformare ricerca finanziata e innovazione clinica in soluzioni adottate dai sistemi sanitari

Pubblicato il 29 lug 2026
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Sergio Cuschera

AI for Healthcare & Industry 4.0 – MADE Competence Center Industria 4.0

digital twin in sanità IA in medicina; VR medical training; PNRR neuroscienze digital twin clinico

Immaginate una donna a cui è appena stato diagnosticato un tumore al seno. Davanti a sé ha più strade chirurgiche possibili, ciascuna con un esito estetico diverso, e una domanda che nessun referto può sciogliere: come mi vedrò, dopo?

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Sergio Cuschera
AI for Healthcare & Industry 4.0 – MADE Competence Center Industria 4.0

Professionista con oltre 20 anni di esperienza commerciale in aziende MedTech di primo piano (J&J, Medline, Stryker), con gestione di business unit fino a €35M e team fino a 70 persone. Quando l’AI ha iniziato a trasformare il settore, ha approfondito il tema presso IESE Business School e Stanford School of Medicine, portando poi questa expertise nel campo della sanità italiana. Oggi opera all’intersezione tra consulenza tecnologica per le aziende Lifescience (MADE – Politecnico di Milano), strategia nazionale per l’AI in ambito medico (ENIA, SIIAM), docenza universitaria (Bocconi, UniMi, Tor Vergata, UniTO), divulgazione su riviste specializzate e un prossimo libro per Minerva Medica.

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