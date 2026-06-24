Il 17 giugno, presso la sede romana dell’Università Luiss Guido Carli e in diretta streaming, è stato presentato il terzo rapporto dell’Osservatorio Look4ward — l’Osservatorio sull’evoluzione delle competenze ideato da Intesa Sanpaolo e sviluppato insieme al Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana”: EDUNext – Nuovi scenari per l’Education e le competenze nell’era dell’AI. Un giorno dopo, il 18 e il 19 giugno, mezzo milione di studenti italiani hanno affrontato le prove scritte della maturità.
rapporto EDUNext
AI, scuola e lavoro: perché l’apprendimento non può essere delegato
Il rapporto EDUNext dell’Osservatorio Look4ward e le tracce della maturità aprono la stessa domanda: l’intelligenza artificiale può rafforzare apprendimento e motivazione solo se scuole, università e imprese costruiscono competenze capaci di governarla, evitando delega cognitiva e perdita di autonomia
Professoressa Ordinaria di Organizzazione aziendale presso l'Università Roma Tre e coordinatrice della ricerca Look4ward presso il centro "Strategic Change Franco Fontana" Luiss
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