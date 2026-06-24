AI, scuola e lavoro: perché l’apprendimento non può essere delegato

Il 17 giugno, presso la sede romana dell’Università Luiss Guido Carli e in diretta streaming, è stato presentato il terzo rapporto dell’Osservatorio Look4ward — l’Osservatorio sull’evoluzione delle competenze ideato da Intesa Sanpaolo e sviluppato insieme al Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana”: EDUNext – Nuovi scenari per l’Education e le competenze nell’era dell’AI. Un giorno dopo, il 18 e il 19 giugno, mezzo milione di studenti italiani hanno affrontato le prove scritte della maturità.