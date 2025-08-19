L’intelligenza artificiale è sempre più presente nei contesti educativi, e solleva interrogativi nuovi su efficacia, accessibilità e ruoli dei docenti, degli studenti, della tecnologia stessa. Le scuole si trovano di fronte a una scelta: adottare l’IA come supporto all’automazione di procedure didattiche, oppure integrarla come catalizzatore di nuovi metodi pedagogici, ancora in larga parte da esplorare.
la guida
NotebookLM o SchoolAI, quale piattaforma AI scegliere per la didattica
Tutte le caratteristiche, i vantaggi e i punti critici di NotebookLM e SchoolAI, piattaforme AI per la didattica: ecco cosa sapere per scegliere in modo consapevole
Dipartimento di Informatica, I.I.S.S. Augusto Righi, Taranto
Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica, Università di Udine
