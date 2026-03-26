La deterrenza è il nuovo strumento introdotto dalla UE per contrastare le operazioni FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference, manipolazione delle informazioni e ingerenza da parte di attori stranieri).
il rapporto del SEAE
Se il nemico inquina i media: la nuova strategia di difesa Ue
La Ue punta sulla deterrenza per contrastare le operazioni di manipolazione delle informazioni e anticipare le minacce. Il rapporto del SEAE mostra una crescita degli incidenti, l’uso sempre più esteso dell’IA e la centralità delle campagne russe nelle elezioni e nello spazio informativo europeo
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