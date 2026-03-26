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il rapporto del SEAE

Se il nemico inquina i media: la nuova strategia di difesa Ue

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La Ue punta sulla deterrenza per contrastare le operazioni di manipolazione delle informazioni e anticipare le minacce. Il rapporto del SEAE mostra una crescita degli incidenti, l’uso sempre più esteso dell’IA e la centralità delle campagne russe nelle elezioni e nello spazio informativo europeo

Pubblicato il 26 mar 2026
Antonino Mallamaci

avvocato, Co.re.com. Calabria

Ai,,Artificial,Intelligence,,And,The,Concept,Of,Fake,News,,Misinformation,
AI, artificial intelligence, and the concept of fake news, misinformation, and disinformation: A man with dart aiming at people icon, surrounded by related icons and words Fake News and Disinformation

La deterrenza è il nuovo strumento introdotto dalla UE per contrastare le operazioni FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference, manipolazione delle informazioni e ingerenza da parte di attori stranieri).

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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