In un contesto di minacce crescenti e norme europee sempre più stringenti, lo schema EUCC si candida a diventare un tassello centrale delle strategie di cybersicurezza di imprese e pubbliche amministrazioni.
EUCC e cybersecurity: cosa cambia per le aziende italiane
Le certificazioni di cybersecurity sono strategiche ma ancora poco diffuse tra le imprese italiane. Costi elevati, tempi lunghi e carenza di competenze frenano l’adozione. L’arrivo dello schema EUCC dal febbraio 2026 potrebbe rappresentare una svolta per standard comuni e sicurezza condivisa
