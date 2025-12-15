Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

certificazioni di sicurezza

EUCC e cybersecurity: cosa cambia per le aziende italiane

Sicurezza digitale
Le certificazioni di cybersecurity sono strategiche ma ancora poco diffuse tra le imprese italiane. Costi elevati, tempi lunghi e carenza di competenze frenano l’adozione. L’arrivo dello schema EUCC dal febbraio 2026 potrebbe rappresentare una svolta per standard comuni e sicurezza condivisa

Pubblicato il 15 dic 2025
Silvia Compagnucci

vicepresidente di I-Com

Alessandro D'Amato

Direttore Area Digitale I-Com

Competenze dei valutatori EUCC (1) competenze digitali

In un contesto di minacce crescenti e norme europee sempre più stringenti, lo schema EUCC si candida a diventare un tassello centrale delle strategie di cybersicurezza di imprese e pubbliche amministrazioni.

C
Silvia Compagnucci
vicepresidente di I-Com
D
Alessandro D'Amato
Direttore Area Digitale I-Com

