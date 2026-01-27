Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

l’analisi

App di salute mentale, boom di download: la privacy diventa decisiva

Home Sicurezza digitale Privacy
Indirizzo copiato

Le app per la salute mentale crescono e promettono supporto immediato, ma raccolgono informazioni intime. La privacy diventa quindi decisiva: trasparenza, standard di sicurezza e controllo sul trattamento sono condizioni essenziali per evitare rischi e perdita di fiducia

Pubblicato il 27 gen 2026
Martina Polli

ESSE-CI Studio

ai mental reading (1) app di salute mentale

Nell’ultimo periodo si è assistito a un incremento esponenziale delle applicazioni relative alla salute mentale, che offrono agli utenti supporto psicologico a portata di mano attraverso strumenti di autovalutazione, monitoraggio del benessere emotivo e interventi terapeutici guidati. È evidente che in un contesto del genere il tema della privacy sia centrale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

P
Martina Polli
ESSE-CI Studio
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • cybersecurity (1) Data Security Posture Management AI nei SOC; sicurezza OT; fornitori servizi gestiti direttiva cer

  • la guida

    Fornitori di servizi gestiti, cosa cambia la NIS2 per outsourcing IT e MSP

    20 Ago 2025

    di Giovanni Masi

    Condividi
  • dati daTA digitale

  • l'analisi

    Web scraping: cos’è, perché si usa e come difendersi da "intrusioni" indesiderate

    14 Apr 2025

    di Andrea Fumagalli

    Condividi
  • fascicolo sanitario elettronico

  • il quadro completo

    Fascicolo Sanitario Elettronico, cos'è, a che serve e come attivarlo

    24 Giu 2025

    di Anna Francesca Pattaro

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x