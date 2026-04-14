Il Digital Omnibus è al centro del dibattito sul futuro della regolazione digitale europea. Presentato come uno strumento di semplificazione, l’intervento della Commissione cela una riorganizzazione profonda delle competenze e dei luoghi in cui il diritto prende forma: un processo che merita di essere letto con la lente del costituzionalismo amministrativo, prima ancora che con quella della compliance.
normativa europea
Digital Omnibus: la semplificazione che accentra il potere europeo
Il Digital Omnibus riorganizza l’architettura normativa europea del digitale, ponendo il GDPR al centro di un sistema che ingloba ePrivacy, sicurezza informatica e AI Act. La semplificazione si rivela una tecnica di concentrazione del potere interpretativo a livello sovranazionale, con ricadute significative sulle competenze nazionali
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