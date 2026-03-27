L’accesso alla posta elettronica personale dei lavoratori non è consentito al datore di lavoro per finalità difensive, neppure se le e-mail sono state rinvenute sul server aziendale e sul personal computer assegnato ai dipendenti.
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Posta privata sul PC aziendale: la Cassazione ferma i controlli del datore
Con la sentenza n. 24204/2025, la Corte di Cassazione ribadisce che nemmeno le finalità difensive giustificano l’accesso del datore di lavoro alla corrispondenza privata dei dipendenti, anche quando confluisce sui sistemi informatici aziendali
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