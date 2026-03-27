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Posta privata sul PC aziendale: la Cassazione ferma i controlli del datore

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Con la sentenza n. 24204/2025, la Corte di Cassazione ribadisce che nemmeno le finalità difensive giustificano l’accesso del datore di lavoro alla corrispondenza privata dei dipendenti, anche quando confluisce sui sistemi informatici aziendali

Pubblicato il 27 mar 2026
Valentina Galletta

Privacy Consultant di Complegal

mail lavoro metadati Adozione AI 2025 SA8000:2026

L’accesso alla posta elettronica personale dei lavoratori non è consentito al datore di lavoro per finalità difensive, neppure se le e-mail sono state rinvenute sul server aziendale e sul personal computer assegnato ai dipendenti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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