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Quantum computing e rischio cyber: perché le aziende devono agire ora

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Il quantum computing sta trasformando il rischio cyber in una priorità strategica per le imprese. Le organizzazioni devono prepararsi ora, perché la transizione verso la crittografia post-quantistica richiede tempo, investimenti e una governance capace di anticipare vulnerabilità, dipendenze e pressioni regolatorie

Pubblicato il 14 apr 2026
Mauro Colopi

Partner Bain & Company

recessione AI

La cybersecurity è ormai una priorità strategica per il top management: in un contesto in cui le minacce evolvono rapidamente, il rischio cyber non è più soltanto un tema IT, ma una questione sistemica con impatti diretti su continuità operativa, fiducia degli stakeholder e creazione di valore. Oggi, tuttavia, l’assetto della sicurezza digitale è destinato a cambiare in modo ancora più profondo.

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