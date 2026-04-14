La cybersecurity è ormai una priorità strategica per il top management: in un contesto in cui le minacce evolvono rapidamente, il rischio cyber non è più soltanto un tema IT, ma una questione sistemica con impatti diretti su continuità operativa, fiducia degli stakeholder e creazione di valore. Oggi, tuttavia, l’assetto della sicurezza digitale è destinato a cambiare in modo ancora più profondo.
l'analisi
Quantum computing e rischio cyber: perché le aziende devono agire ora
Il quantum computing sta trasformando il rischio cyber in una priorità strategica per le imprese. Le organizzazioni devono prepararsi ora, perché la transizione verso la crittografia post-quantistica richiede tempo, investimenti e una governance capace di anticipare vulnerabilità, dipendenze e pressioni regolatorie
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