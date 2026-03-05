Sicurezza nazionale, così evolve l’intelligence italiana

Negli ultimi decenni il concetto di sicurezza nazionale ha subito una trasformazione profonda e l’intelligence è chiamata a evolvere di pari passo. Come evidenziato nella relazione della nostra intelligence al parlamento questa settimana.

Se durante il periodo della Guerra fredda la minaccia principale era rappresentata dallo scontro tra blocchi militari contrapposti, nel XXI secolo lo scenario si è progressivamente articolato in una molteplicità di rischi interconnessi: conflitti regionali, terrorismo transnazionale, competizione economica, attacchi informatici, manipolazione dell’informazione e destabilizzazione sociale.

RELAZIONE ANNUALE DELL'INTELLIGENCE 2026

In questo contesto l’intelligence assume un ruolo sempre più centrale come strumento di analisi, previsione e supporto decisionale. La sua funzione non è più limitata alla dimensione militare o alla raccolta di informazioni strategiche tradizionali, ma si estende alla comprensione delle dinamiche economiche, tecnologiche e culturali che influenzano la stabilità degli Stati.

La recente “Relazione annuale dell’intelligence italiana sulla politica dell’informazione e per la sicurezza 2026” evidenzia proprio questo tipo di evoluzione: l’intelligence contemporanea opera in un ambiente caratterizzato da una crescente complessità e da minacce ibride, dove dimensioni diverse – geopolitica, economia, cyberspazio, informazione – si intrecciano tra loro. Il risultato è un nuovo paradigma della sicurezza, nel quale la capacità di raccogliere, analizzare e interpretare dati diventa un elemento strategico per la tutela degli interessi nazionali.

Sicurezza nazionale oltre i blocchi: un sistema di rischi interconnessi, nel nuovo ruolo dell’intelligence

Per comprendere la trasformazione dell’intelligence è necessario partire dal contesto storico. La fine della Guerra fredda e la caduta del Muro di Berlino hanno segnato uno spartiacque nel sistema internazionale. Il confronto tra due blocchi ideologici relativamente stabili ha lasciato spazio a un ordine globale più fluido e imprevedibile. Nel nuovo scenario le minacce non sono più esclusivamente statuali. Accanto agli Stati emergono attori non statali – organizzazioni terroristiche, gruppi criminali transnazionali, reti di disinformazione, attori economici strategici – capaci di influenzare gli equilibri geopolitici.

La globalizzazione ha, di fatto, accelerato questo processo di mutazione. La mobilità delle persone, la digitalizzazione delle economie e l’interconnessione delle infrastrutture hanno creato nuove opportunità ma anche nuove vulnerabilità. Fenomeni come pandemie, migrazioni di massa, crisi economico-finanziarie e radicalizzazione ideologica dimostrano come le minacce contemporanee siano caratterizzate da una dimensione transnazionale difficilmente contenibile entro i confini degli Stati. In questo contesto l’intelligence diventa uno strumento essenziale per anticipare rischi e comprendere dinamiche complesse che coinvolgono dimensioni diverse della sicurezza.

Dal requisito informativo ai Big Data: tecnologie e analisi nell’intelligence per la sicurezza nazionale

Tradizionalmente l’intelligence è definita come il processo di raccolta, analisi e interpretazione delle informazioni finalizzato a supportare il decisore politico o strategico. Questo processo, come risulta noto, si articola in un ciclo che comprende diverse fasi: definizione dei requisiti informativi, raccolta delle informazioni, elaborazione e analisi, produzione del rapporto di intelligence, supporto al processo decisionale. Purtuttavia, nel mondo contemporaneo questo ciclo è profondamente influenzato dalla crescente disponibilità di dati digitali.

L’analisi dell’intelligence si avvale sempre più di strumenti tecnologici avanzati come i Big Data analytics, l’intelligenza artificiale, le piattaforme di machine learning, i sistemi di analisi predittiva e le piattaforme di data fusion. Queste tecnologie permettono di individuare correlazioni tra fenomeni diversi, identificare pattern nascosti e anticipare potenziali minacce. Tuttavia la dimensione tecnologica non sostituisce il ruolo dell’analista umano. L’intelligenza artificiale può individuare relazioni statistiche, ma la comprensione dei contesti geopolitici e culturali richiede ancora capacità interpretative tipicamente umane.

Sicurezza nazionale nel cyberspazio: minacce, attribuzione e infrastrutture critiche

Tra le trasformazioni più significative del panorama della sicurezza emerge, senza alcun dubbio, la centralità del cyberspazio. Esso rappresenta oggi un dominio strategico paragonabile a quelli tradizionali – terra, mare, aria e spazio – ma con caratteristiche peculiari: assenza di confini fisici, rapidità di propagazione delle minacce e difficoltà di attribuzione degli attacchi. Gli attacchi informatici, come risulta noto, possono colpire infrastrutture critiche, sistemi finanziari, reti energetiche, sistemi sanitari e istituzioni governative.

Sulla base di queste evidenze, la cyber intelligence rappresenta un elemento di straordinaria rilevanza sul piano del monitoraggio delle attività ostili nel cyberspazio, nell’identificazione dei gruppi di hacker e attori statali ostili, nell’analisi delle vulnerabilità tecnologiche, nella prevenzione degli attacchi alle infrastrutture critiche e, non ultimo per importanza, nel contrasto alle operazioni di disinformazione. Va evidenziato che la crescente digitalizzazione delle società rende questi rischi sempre più rilevanti, poiché l’espansione di tecnologie come Internet of Things (IoT), 5G e intelligenza artificiale amplifica la superficie di attacco e introduce nuove sfide per la sicurezza.

Economie digitali e vulnerabilità operative

Un ambito che sta assumendo particolare importanza nel contesto della competizione globale è quello dell’intelligence economica. La tutela degli interessi economici nazionali rappresenta oggigiorno una priorità strategica. L’intelligence economica focalizza essenzialmente la sua attenzione sul monitoraggio degli investimenti esteri in settori strategici, sulla protezione della proprietà intellettuale e sul contrasto alle attività di spionaggio industriale.

Notoriamente, le principali aree di attenzione sono le acquisizioni di aziende strategiche da parte di attori stranieri, il furto di tecnologie e brevetti, la manipolazione dei mercati, l’influenza economica nelle catene di approvvigionamento globali. La competizione tecnologica tra grandi potenze – in particolare nei settori dell’intelligenza artificiale, dei semiconduttori e delle telecomunicazioni – rende questa dimensione sempre più centrale nella strategia degli Stati.

Lettura dei contesti sociali e culturali

Accanto alle dimensioni tecnologiche ed economiche emerge anche la cosiddetta intelligence culturale. Questa comprende le dinamiche culturali, religiose e sociali dei diversi contesti geopolitici, dato che assume particolare valore, sul piano informativo, l’interpretazione dei comportamenti e delle strategie degli attori internazionali. Questa dimensione assume particolare importanza in questi contesti caratterizzati da conflitti etnici o religiosi, radicalizzazione ideologica, terrorismo internazionale e instabilità politica.

La conoscenza dei sistemi di valori, delle tradizioni e delle strutture sociali di un Paese può fornire elementi fondamentali per anticipare evoluzioni politiche o tensioni interne. Le minacce contemporanee, meglio identificate come “minacce ibride” non si manifestano più in forme isolate ma, com’è stato evidenziato nella Relazione, assumono sempre più spesso la configurazione di strategie che combinano strumenti diversi – militari, economici, informativi e digitali – per destabilizzare un avversario senza ricorrere a un conflitto aperto.

Disinformazione e pressione sulle società

Tra gli strumenti tipici delle strategie ibride vi sono le campagne di disinformazione e la manipolazione dei social media, in grado di esercitare una pressione psicologica e comportamentale sulle masse di raro spessore. Tali attività sono in grado di influenzare l’opinione pubblica in maniera impensabile, fino a minare la fiducia della popolazione nelle istituzioni, generando, di conseguenza, instabilità politica. L’intelligence può svolgere un ruolo fondamentale nel rilevare queste operazioni e nel supportare strategie di resilienza democratica.

Sicurezza nazionale e nuove priorità: perché l’intelligence diventa sistema integrato

Il XXI secolo può essere definito a pieno titolo il secolo dell’intelligence. Le trasformazioni geopolitiche, tecnologiche ed economiche rendono sempre più necessario disporre di strumenti avanzati di analisi e previsione, come l’intelligenza artificiale.

L’intelligence non è più soltanto un’attività segreta legata allo spionaggio tradizionale, ma un sistema complesso di conoscenza strategica che integra tecnologie digitali, analisi economica, competenze culturali e capacità di interpretazione geopolitica. In un mondo caratterizzato da interdipendenza e instabilità, la capacità di comprendere le dinamiche globali diventa una risorsa fondamentale per la sicurezza degli Stati e la stabilità delle democrazie.