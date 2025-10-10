NIS2: come la compliance diventa opportunità di business per gli MSP

Negli ultimi anni, le normative sulla sicurezza informatica hanno subito un’evoluzione costante per rispondere a minacce sempre più sofisticate e pervasive. L’Unione Europea, con l’introduzione della direttiva NIS 2, ha segnato un passo decisivo in questa direzione, imponendo requisiti più stringenti sia in termini di resilienza tecnica sia di conformità normativa.