Negli ultimi anni, le normative sulla sicurezza informatica hanno subito un’evoluzione costante per rispondere a minacce sempre più sofisticate e pervasive. L’Unione Europea, con l’introduzione della direttiva NIS 2, ha segnato un passo decisivo in questa direzione, imponendo requisiti più stringenti sia in termini di resilienza tecnica sia di conformità normativa.
cybersecurity
NIS2: come la compliance diventa opportunità di business per gli MSP
La direttiva NIS 2 trasforma la compliance in opportunità. Per gli MSP, il SOC diventa leva strategica per unire sicurezza, governance e crescita
Argomenti
Canali