La proposta del Consiglio dell’Unione europea (formazione Ambiente) introduce la possibilità di usare crediti internazionali di CO₂ (anidride carbonica o CO2) fino al 5% per conseguire gli obiettivi climatici al 2040, rinviando al 2028 l’entrata in vigore dell’ETS2.
COP30 di Belém
Crediti internazionali di CO₂: la nuova arma Ue per il clima
L’Unione europea introduce la possibilità di usare crediti internazionali di CO₂ fino al 5% per raggiungere gli obiettivi al 2040, segnando una svolta pragmatica e un ritorno ai meccanismi di mercato nella politica climatica europea
Argomenti
Canali