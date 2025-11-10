Cop30: innovazione ultima speranza per il Pianeta

Si apre oggi la Cop30 apre a Belém in Brasile, la XXX Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Per la prima volta, i modelli climatici dimostrano che l’obiettivo di 1,5 °C è irraggiungibile, dopo che i governi non sono riusciti a limitare il riscaldamento globale.

COP 30, in Brasile l'appuntamento è con il pianeta

Anche questo rischia di essere un altro inutile consesso dell’eco-diplomazia che si dibatte tra ideologia green ed interessi economici concreti legati alle estrazioni e consumo di fossili, che non decide nulla, rappresentando, al suo peggio, l’inazione delle Nazioni Unite. Alla fine, sembra solo un inutile spreco di soldi e di tempo, mentre la temperatura media globale del Pianeta continua a salire, e tanti saluti all’obiettivo di 1,5 gradi C degli accordi di Parigi.

Scommettiamo che saranno questi i toni della maggior parte dei commenti durante lo svolgimento della Cop in Brasile e all’indomani del suo probabile nulla di fatto o “accordo al ribasso”, come è facile prevedere a proposito delle sue conclusioni.

Ma non è, o lo è solo in parte, il modo corretto con cui dobbiamo guardare e analizzare questi appuntamenti. Ecco perché serve invece uno sguardo un po’ più lungo.

Cop30 a Belém: in Brasile si torna alle origini

A Belém le Nazioni Unite sono tornate nel Paese dove tutto è cominciato. Era infatti il 1992 quando tutti i leader del mondo andarono a Rio de Janeiro al Summit della Terra, dove furono firmate importanti convenzioni tra cui quelle sulla biodiversità, l’Agenda 21 e – forse la più rilevante – sui cambiamenti climatici. Qui nacquero queste conferenze, arrivate oggi alla 30esima edizione.

Era di pochi anni prima (1987) il Rapporto Brundtland (dal cognome della prima ministro norvegese che presiedette la sesura), dal titolo Our Common Future(il nostro futuro comune), in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di “sviluppo sostenibile”. Sono passati quasi quarant’anni da allora. Saremmo davvero miopi a non vedere la rivoluzione cui stiamo assistendo da allora.

Certo, è vero che le emissioni di gas cliamalteranti sono aumentate, che la temperatura del Pianeta cresce, che oggi i negazionisti della crisi climatica osservano felici la vittoria e le azioni del loro leader Donald Trump che infatti ha ritirato il suo Paese da ogni accordo internazionale in difesa dell’ambiente e negli ultimi mesi ha fatto fallire per esempio quello per la riduzione della plastica e quello per il controllo dell’inquinamento dovuto al traffico marittimo. E che a Belen la delegazione USA non ci sarà proprio.

Ma questa è “cronaca”.

Il driver della lotta ai cambiamenti climatici è l’innovazione tecnologica

Non possiamo sottovalutare gli effetti immediati e concreti che determina, ma non può ostacolare un processo storico in cui il driver principale è l’innovazione tecnologica.

Dobbiamo ancora una volta scomodare Yamani, lo storico ministro degli esteri

dell’Opec che negli anni 70 del secolo scorso già vaticinava che “come l’età della pietra non finì per l’esaurimento delle pietre, anche quella del petrolio si concluderà per l’innovazione tecnologica che è il vero nemico mortale dell’Opec“. Ecco, ora è successo.

L’innovazione non solo ha permesso di realizzare manufatti (quali la bioplastica compostabile) non ricorrendo al petrolio quale materia prima, e a rendere

sempre più efficiente l’uso delle risorse e il riciclo. Ma soprattutto consente di convertire in energia elettrica le fonti rinnovabili a costi sempre più competitivi, mettendo via via fuori mercato i fossili (per non parlare del nucleare il cui contributo alla produzione di energia elettrica negli ultimi anni nel mondo si è dimezzato e ormai non arriva nemmeno al 10% del totale).

Il trend è inevitabile, non si può fermare e inizia a dimostrare quanto uno dei cavalli di battaglia degli “inazionisti” del clima, quelli che obiettivamente si alleano con i “negazionisti”, è semplicemente insensato.

Infatti, chi vuole fermare il vento con le mani sostiene che gli sforzi europei di ridurre le emissioni di gas climalteranti sarebbero inutili, dato che le emissioni europee contano poco globalmente e che la fame di energia di quei Paesi – che eravamo abituati a chiamare in “via di sviluppo” – continua a far crescere le emissioni globali.

Ma questi “frenatori” si ostinano a non vedere le tendenze.

Le tecnologie per ridurre le emissioni Anche se i Paesi rispettassero tutti gli impegni climatici a breve termine (i “contributi determinati a livello nazionale” dell’accordo di Parigi o Ndc) e raggiungessero i loro obiettivi di emissioni nette di anidride carbonica pari a zero, il modello suggerisce che il mondo è sulla buona strada per un riscaldamento compreso tra 2 °C e 3 °C. Gli ultimi calcoli mostrano che è possibile emettere solo altri 80-130 miliardi di tonnellate di anidride carbonica prima di superare la soglia di 1,5 °C. Con emissioni annuali di circa 40 miliardi di tonnellate, questo limite sarà raggiunto entro la fine del decennio. “Ogni anno che rimandiamo l’azione, mettiamo a rischio anche il limite delle temperature globali al di sotto dei due gradi”, afferma Anne Olhoff, autrice principale del rapporto Emissions Gap Report of the UN Environment Programme (Unep). Il rapporto Onu Diverse valutazioni recenti suggeriscono che le emissioni cinesi raggiungeranno il picco quest’anno, anziché alla fine del decennio come si pensava in precedenza. Questo cambiamento è in gran parte dovuto alla notevole crescita delle energie rinnovabili. La Cina rimane di gran lunga il maggiore emettitore al mondo, ma le attuali politiche suggeriscono che l’azzeramento delle emissioni nette potrebbe essere possibile intorno al 2060. Al contrario, l’India e l’Indonesia, rispettivamente il terzo e il sesto maggiore emettitore al mondo, non dispongono delle politiche necessarie per frenare e poi ridurre le emissioni. La questione americana Le ultime proiezioni tengono conto del ritiro dell’obiettivo di zero emissioni nette, che da solo ha comportato un aumento di 0,1 °C del riscaldamento previsto. L’abbandono degli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi aumenterà le proiezioni della temperatura di un altro 0,1 °C, afferma Joeri Rogelj, modellista climatico dell’Imperial College di Londra e altro autore principale del rapporto dell’UNEP. “Le proiezioni più basse per la Cina e diversi altri paesi”, osserva il rapporto, “sono compensate dalle proiezioni più elevate per gli Stati Uniti d’America”. La rimozione dell’anidride carbonica L’attenzione si sta ora spostando su ciò che accadrà dopo che il mondo avrà superato l’obiettivo di 1,5 °C e sulla possibilità di riportare la temperatura a livelli più bassi. La rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera e il suo stoccaggio, per esempio nelle foreste o in serbatoi sotterranei, saranno fondamentali per questo compito. Secondo uno studio pubblicato nel 2021, per invertire ogni 0,1 °C di riscaldamento sarebbe necessario rimuovere 220 miliardi di tonnellate di CO₂, pari a circa cinque anni di emissioni globali attuali. Tuttavia, oggi il mondo ne assorbe solo circa 2 miliardi di tonnellate all’anno. “Dobbiamo prendere sul serio non solo le tecnologie per rimuovere il carbonio dall’atmosfera”, afferma Rogelj, “ma anche gli incentivi finanziari e le strutture attraverso cui questa rimozione sarà realizzata”. Rinnovabili e AI Le tecnologie per ridurre le emissioni spaziano dalla cattura della CO₂, lo stoccaggio nel sottosuolo (CCS) all’utilizzo della CO₂ catturata (CCUS), dall’uso di energie rinnovabili come solare ed eolico alla mobilità elettrica e all’efficienza energetica attraverso materiali sostenibili e tecnologie di gestione intelligenti. Gli studiosi si concentrano anche sull’alcalinizzazione degli oceani e sull’aumento delle zone verdi per creare oasi ed abbassare le temperature nei centri urbani. L’AI è applicabile alle FER per migliorare la previsione della generazione rinnovabile, rendere più stabile la rete ed ottimizzare la domanda energetica. In ambito urbano, inoltre, l’intelligenza artificiale è un abilitatore di soluzioni per decarbonizzare su vasta scala. Dal rapporto Digitalization & Decarbonization Report 2024, a cura dell’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, emerge che la digitalizzazione con al centro l’IA promette di tagliare le emissioni del 53% entro il 2050, tra impatti diretti (-18%) e indiretti (35%). Le tecnologie ci sono, dobbiamo usarle ed investire di più per accelerare la decarbonizzazione. Mirella Castigli

Lo sguardo più lungo: il ruolo di tecnologia e Cina

Nel primo semestre del 2025, per la prima volta, la crescita della produzione di energia dalle rinnovabili è stata superiore alla crescita dei consumi globali (109%).

Inoltre, in Paesi quali la Cina e l’India si è osservata per la prima volta la

riduzione del consumo di carbone.

Da anni ormai gli investimenti globali sulle rinnovabili hanno superato quelli (pur ingenti, dato che trivellare costa sempre di più) sulle fossili. E il maggior produttore di rinnovabili è diventata proprio la Cina, che peraltro utilizza la leva delle terre rare necessarie alla transizione energetica, la produzione di pannelli solari e l’elettrificazione dei trasporti anche per accrescere il suo

potere “geopolitico” nel mondo.

Alla fine dello scorso anno il Paese aveva istallato 887 gigawatt di potenza dei fotovoltaico, quasi il doppio del totale istallato in Europa e Usa. L’Economist ha calcolato che i 22 milioni di tonnellate di acciaio utilizzati per

costruire nuove turbine eoliche e pannelli solari nel 2024 sarebbero stati sufficienti per costruire un Golden Gate Bridge ogni giorno lavorativo di ogni settimana dell’anno.

La Cina così ha prodotto 1826 terawattora di energia eolica e solare nel 2024. Ecco lo sguardo più lungo.

Perché serve la Cop30 a Belém in Brasile

Sono la tecnologia e gli economics i veri driver della transizione. E ci si chiederà a che servono queste mega adunate che nel tempo si sono trasformate da eventi, i cui protagonisti, a volte persino folcloristici, erano le ong, gli ambientalisti, i Paesi del Sud del mondo che sono le prime vittime del riscaldamento globale, a luoghi dove nei corridoi si incontrano più spesso i lobbisti delle fossili che non i delegati ufficiali dei governi.

La risposta è che servono perché non abbiamo alternative possibili e che questi eventi come la Cop30 sono desiderabili per la governance globale. Abbiamo ricordato il ruolo di Rio92 dove tutto ebbe inizio.

Il Protocollo di Kyoto (1997) – oggi spesso bistrattatato – ha avuto il merito straordinario di consentire una svolta nelle politiche industriali dell’Europa che ha consentito all’Unione europea di esercitare una leadership nella transizione (che oggi sta smarrendo proprio per le scelte politiche della sua componenete più conservatrice).

Gli Accordi di Parigi (2015) – che forse prematuramente qualcuno descrisse come “il momento in cu abbiamo messo i fossili dalla parte sbagliata della storia” – sono stati l’evento in cui la diplomazia, grazie all’incontro tra gli Usa, allora guidati da Barack Obama, e la Cina di Xi Jin Ping, ha mostrato senz’altro la parte migliore di sé.

Siamo ancora in tempo per salvare il Pianeta

In queste settimane a Belém l’assenza degli Usa trumpisti priva lo schieramento fossile del suo “campione” e con l’Europa che balbetta, paradossalmente si lascerà campo libero alla Cina che utilizzerà in Brasile (la B dei Brics) anche quest’occasione per ampliare la sua influenza.

Ma la Storia non finisce questo mese.

Trump verrà auspicabilmente ricordato come un accidente. Siamo ancora in tempo a cambiare strada e a rimetterci nel percorso innovativo che non solo ci libererà dalla “schiavitù fossile”.

Ma ci consentirà di accompaganare la transizione con politiche che la possano rendere anche “giusta e solidale” come la stessa Unione europea aveva intuito nel 2019 quando lanciò il Green Deal.

L’accordo europeo rappresenta l’unica vera nostra speranza di resistere nella competizione globale e difendere il nostro modello di democrazia e welfare.