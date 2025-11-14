Mentre l’Europa fissa nuovi obiettivi climatici e accelera sul fronte della decarbonizzazione, le imprese italiane si trovano a ripensare i propri processi produttivi per renderli più sostenibili.
transizione ecologica
Imprese sostenibili: ecco i comparti che guidano l’Italia green
La transizione ecologica delle imprese italiane procede tra innovazione tecnologica, efficienza energetica e nuove strategie produttive. I settori più dinamici tracciano la rotta verso un modello industriale più sostenibile e competitivo
Argomenti
Canali