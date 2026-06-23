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Sostenibilità IT: perché cloud e AI cambiano le strategie aziendali

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La sostenibilità IT diventa una variabile strategica per imprese, fintech e servizi finanziari. Cloud, data center e AI aumentano consumi ed emissioni, ma offrono anche strumenti per misurare, ottimizzare e governare l’impatto ambientale con dati affidabili e decisioni integrate

Pubblicato il 23 giu 2026
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Barbara Rovescala

Principal Solution Consultant @ IBM Apptio

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La sostenibilità, oggi, è una vera e propria variabile strategica per le imprese. In questo percorso, la tecnologia occupa una posizione centrale e ambivalente: è al tempo stesso un importante fattore di consumo energetico e un potente abilitatore per misurare, ottimizzare e migliorare l’impatto ambientale delle organizzazioni. Per i leader aziendali, e in particolare per chi opera nel mondo fintech e dei servizi finanziari, questa doppia natura richiede un cambio di prospettiva profondo nelle decisioni IT.

Sostenibilità, cos’è e come diventare impresa a impatto zero

L’impatto della sostenibilità IT e la pressione regolatoria

La crescente dipendenza da infrastrutture digitali, data center, cloud computing e piattaforme di elaborazione avanzata ha reso l’IT una componente rilevante dell’impronta ambientale complessiva delle aziende. In settori ad alta intensità tecnologica, come quello finanziario e dei servizi digitali, l’ecosistema IT contribuisce in modo significativo alle emissioni complessive. Questo aspetto è oggi pienamente riconosciuto da regolatori, investitori e consigli di amministrazione, che lo pongono al centro delle proprie valutazioni.

La spinta verso modelli di business più sostenibili proviene infatti da più direzioni. I governi stanno introducendo normative sempre più stringenti in materia di emissioni, trasparenza e rendicontazione ESG, rafforzando il ruolo della sostenibilità come leva di compliance e responsabilità sociale. Allo stesso tempo, i mercati finanziari integrano i criteri ambientali nelle valutazioni di rischio e nelle decisioni di allocazione del capitale. Clienti e dipendenti, infine, dimostrano una sensibilità crescente verso le aziende capaci di dimostrare un impegno concreto e misurabile nella gestione dell’impatto ambientale.

In questo contesto, la tecnologia assume un ruolo attivo nelle strategie di sostenibilità. Ogni scelta IT, dall’adozione di una piattaforma cloud alla progettazione di un’architettura applicativa, fino all’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale, influenza costi, performance, consumi energetici ed emissioni di carbonio. Integrare questa dimensione nelle decisioni consente alle organizzazioni di rafforzare la conformità normativa e la credibilità sul mercato.

Molte organizzazioni hanno già avviato iniziative mirate a migliorare la sostenibilità del proprio ecosistema tecnologico: hardware più efficiente, consolidamento dei data center, migrazione al cloud e utilizzo di AI e machine learning per ottimizzare i processi. L’integrazione strutturata della sostenibilità nelle decisioni IT rappresenta oggi un’area di evoluzione strategica. Un fattore chiave di successo è la disponibilità di dati di qualità, poiché la misurazione accurata di consumi energetici ed emissioni di carbonio si basa su informazioni affidabili, coerenti e confrontabili.

Cloud, AI e decisioni consapevoli

Questo tema emerge in modo particolarmente rilevante nel cloud computing. Le organizzazioni fanno ampio affidamento sui dati forniti dai cloud provider, che presentano diversi livelli di dettaglio e metodologie di calcolo. La definizione di standard condivisi abilita il confronto tra scenari alternativi, la valutazione dell’impatto delle migrazioni e la stima dei benefici ambientali delle diverse architetture. Una base dati solida consente di prendere decisioni guidate da evidenze concrete.

A ciò si affianca un ulteriore elemento di valutazione: il bilanciamento tra costo economico e costo ambientale. In alcune regioni, l’energia presenta costi più contenuti ma un’intensità carbonica maggiore; in altre, soluzioni energetiche più sostenibili sono associate a costi operativi differenti. Una visione integrata che unisce dati finanziari e ambientali permette alle aziende di ottimizzare la spesa nel breve termine mantenendo al contempo solide performance ESG nel lungo periodo, rafforzando reputazione e conformità regolatoria.

Il cloud, in questo scenario, resta una leva fondamentale. I principali provider stanno investendo massicciamente in energie rinnovabili, efficienza infrastrutturale e nuove tecnologie per migliorare l’impronta carbonica dei data center. La migrazione dei carichi di lavoro dall’on-premise al cloud può generare benefici concreti in termini di sostenibilità quando è accompagnata da una gestione consapevole delle risorse. L’ottimizzazione dei workload consente di trasformare la migrazione in un reale acceleratore di efficienza ambientale.

Anche l’intelligenza artificiale rappresenta un esempio chiaro di questa ambivalenza. I modelli avanzati, in particolare quelli di AI generativa, comportano un utilizzo intensivo di risorse energetiche per l’addestramento e l’esecuzione. Allo stesso tempo, l’AI offre opportunità significative per migliorare l’efficienza operativa, ridurre gli sprechi, ottimizzare l’uso delle risorse e supportare decisioni più informate in ambito energetico e ambientale. Una governance efficace consente di massimizzare questi benefici.

Strategia, governance e valore competitivo

Dal punto di vista della leadership, la sostenibilità viene affrontata come parte integrante della strategia tecnologica e finanziaria dell’azienda. Questo approccio richiede l’integrazione di dati finanziari, operativi e ambientali all’interno di un unico framework decisionale. Strumenti di Technology Spend Management, FinOps evoluto e analisi avanzata permettono di valutare simultaneamente costi, performance ed emissioni, offrendo al management una visione completa dei trade-off.

Quando la sostenibilità viene gestita con lo stesso rigore riservato a costi e investimenti, si afferma come una leva strategica capace di generare valore. Favorisce decisioni più consapevoli, un’allocazione del capitale più efficiente e il rafforzamento della fiducia di investitori, clienti e regolatori. In un settore come il fintech, dove credibilità e trasparenza rappresentano asset fondamentali, questa integrazione costituisce un vantaggio competitivo sempre più rilevante.

In prospettiva, la convergenza tra tecnologia, sostenibilità e governance emerge come un tema centrale per i consigli di amministrazione. Le aziende che integrano responsabilità ambientale e gestione degli investimenti tecnologici migliorano le proprie performance ambientali e sviluppano modelli di business più resilienti, attrattivi per il capitale e pronti a operare in un contesto normativo e di mercato in continua evoluzione.

Il futuro della tecnologia aziendale sarà definito dalla capacità di innovare in modo sostenibile, misurabile e responsabile. Questa rappresenta oggi una delle principali opportunità strategiche per i leader del mondo fintech e tecnologico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Barbara Rovescala
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Principal Solution Consultant @ IBM Apptio | ITFM, TBM & FinOps | Cost Transparency & Cloud Optimization

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