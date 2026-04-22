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Valutare l’intelligenza

Test & Evaluation, la svolta che decide il futuro delle smart city

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Nel 2026 la vera sfida non è adottare l’intelligenza artificiale, ma valutarla con rigore. Per PA e smart city, il Test & Evaluation diventa il passaggio decisivo che collega innovazione, sicurezza, conformità e capacità di governo

Pubblicato il 22 apr 2026
Aldo Ceccarelli

information security compliance officer

gemelli digitali urbani - smart city governance digitale città sostenibili; urban intelligence

Droni urbani, mobilità autonoma, infrastrutture intelligenti, piattaforme decisionali per la città: la vera frattura del 2026 non è tra chi sviluppa l’IA e chi non la sviluppa, ma tra chi sa valutarla davvero e chi ancora no.

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