Digital Omnibus, perché la semplificazione europea interessa le Regioni

Negli ultimi anni l’Unione europea ha costruito uno dei più avanzati sistemi normativi al mondo in materia di digitale. GDPR, AI Act, Data Act, Data Governance Act, NIS2, Cyber Resilience Act e numerosi altri provvedimenti hanno definito un quadro regolatorio volto a garantire sicurezza, tutela dei diritti, interoperabilità e fiducia nell’ecosistema digitale.

Un patrimonio normativo fondamentale, che ha contribuito a rendere l’Europa un punto di riferimento internazionale nella regolazione delle nuove tecnologie.

Ma la rapidità con cui sono stati introdotti questi strumenti ha fatto emergere anche una nuova esigenza: evitare che la complessità normativa rallenti la capacità di innovazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese.

È proprio da questa riflessione che nasce il Digital Omnibus, l’iniziativa della Commissione europea che punta a semplificare e armonizzare l’applicazione della normativa digitale europea, riducendo sovrapposizioni, chiarendo gli obblighi e rendendo più agevole l’attuazione delle regole già esistenti. L’obiettivo non è diminuire il livello di tutela, ma rendere il quadro regolatorio più coerente, proporzionato e facilmente applicabile.

Non una nuova normativa, ma una razionalizzazione del quadro esistente

Il Digital Omnibus viene talvolta interpretato come una nuova disciplina europea sul digitale. In realtà la sua filosofia è differente. Non introduce un nuovo regolamento destinato a sostituire quelli esistenti, ma propone una revisione mirata di diverse normative già in vigore, con l’obiettivo di eliminare duplicazioni, semplificare gli adempimenti e favorire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti legislativi.

Le proposte riguardano, tra gli altri, l’AI Act, il GDPR, il Data Act, alcune disposizioni in materia di cybersicurezza e le regole sul trattamento dei dati, con l’intento di ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere i principi fondamentali di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti.

Si tratta, in sostanza, di un passaggio da una logica di accumulazione normativa ad una logica di integrazione normativa, nella quale le diverse discipline dialogano tra loro anziché sovrapporsi.

Perché il Digital Omnibus interessa le Regioni

A una prima lettura il Digital Omnibus potrebbe sembrare un tema destinato principalmente alle grandi aziende tecnologiche. In realtà le amministrazioni regionali saranno tra i soggetti maggiormente coinvolti. Le Regioni sono infatti protagoniste della trasformazione digitale del Paese: gestiscono servizi sanitari, mobilità, ambiente, formazione, sviluppo economico, welfare e numerosi ecosistemi digitali che trattano grandi quantità di dati e utilizzano tecnologie sempre più avanzate, compresa l’Intelligenza Artificiale.

Negli ultimi anni hanno inoltre assunto un ruolo centrale nello sviluppo di piattaforme condivise, nell’interoperabilità dei dati attraverso la PDND, nella diffusione del cloud nazionale, nella cybersecurity e nei progetti finanziati dal PNRR.

In questo contesto, un quadro normativo più semplice e coordinato può rappresentare un importante acceleratore dell’innovazione.

Meno duplicazioni negli adempimenti, maggiore chiarezza interpretativa e una migliore integrazione tra le diverse normative consentono infatti di concentrare maggiormente gli investimenti sulla progettazione dei servizi anziché sulla gestione della complessità regolatoria.

Un’opportunità per accelerare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale

Uno degli aspetti più rilevanti del Digital Omnibus riguarda il rapporto con l’AI Act.

L’Europa conferma la volontà di sviluppare un’Intelligenza Artificiale affidabile e rispettosa dei diritti fondamentali, ma riconosce al tempo stesso la necessità di accompagnare amministrazioni e imprese nell’attuazione concreta delle nuove regole.

Per questo motivo la proposta introduce misure volte a rendere più graduale e proporzionata l’applicazione di alcuni obblighi, soprattutto nei casi in cui l’implementazione pratica richieda ulteriori strumenti tecnici, standard armonizzati o chiarimenti interpretativi.

Per le amministrazioni regionali questo significa poter pianificare con maggiore certezza l’introduzione di assistenti virtuali, sistemi di supporto alle decisioni, strumenti di analisi predittiva e servizi basati sull’AI, integrando fin dall’inizio gli aspetti di governance, trasparenza e gestione del rischio.

Dalla compliance alla governance digitale

La vera innovazione introdotta dal Digital Omnibus potrebbe però essere culturale ancora prima che normativa.

Negli ultimi anni molte amministrazioni hanno affrontato il tema della conformità come una successione di adempimenti distinti: GDPR, cybersicurezza, gestione dei dati, AI, interoperabilità, cloud.

Il Digital Omnibus suggerisce invece una prospettiva diversa.

La trasformazione digitale non può essere governata attraverso silos normativi, ma richiede una visione integrata nella quale dati, sicurezza, intelligenza artificiale, servizi digitali e organizzazione amministrativa diventino elementi di un unico modello di governance.

Per le Regioni ciò significa rafforzare il coordinamento tra Responsabili della Transizione Digitale, Responsabili della Protezione dei Dati, strutture di cybersecurity, uffici innovazione, direzioni ICT e responsabili dei servizi, costruendo processi trasversali anziché competenze isolate.

Il ruolo delle Regioni nella nuova Europa digitale

Le amministrazioni regionali rappresentano oggi uno dei principali laboratori dell’innovazione pubblica italiana.

Molte delle piattaforme sviluppate negli ultimi anni sono già progettate secondo principi di interoperabilità, riuso, cloud native e gestione condivisa dei dati.

Il Digital Omnibus si inserisce in questo percorso, offrendo l’opportunità di consolidare modelli di governance già avviati e di rendere ancora più efficace la collaborazione tra istituzioni, territori e amministrazioni.

La sfida non sarà soltanto adeguarsi ad un nuovo quadro regolatorio, ma utilizzare questa evoluzione come occasione per ripensare il modo stesso in cui vengono progettati i servizi pubblici digitali.

Una semplificazione che può diventare un acceleratore dell’innovazione pubblica

Il Digital Omnibus non rappresenta semplicemente un intervento di razionalizzazione normativa. La sua portata è molto più ampia: propone una nuova visione della regolazione digitale europea, nella quale semplificazione, innovazione e competitività non sono obiettivi alternativi, ma elementi complementari di una stessa strategia. Ridurre la complessità amministrativa non significa abbassare il livello di tutela dei cittadini o diminuire gli standard di sicurezza; significa, piuttosto, mettere amministrazioni e imprese nelle condizioni di investire più risorse nella progettazione di servizi digitali innovativi e meno nella gestione di adempimenti ridondanti o frammentati.

Per le Regioni italiane questa evoluzione assume un significato ancora più rilevante. Negli ultimi anni esse hanno consolidato un ruolo sempre più centrale nella trasformazione digitale del Paese, diventando protagoniste nella realizzazione di ecosistemi digitali interoperabili, nella valorizzazione dei dati pubblici, nell’adozione del cloud, nell’attuazione delle misure del PNRR e, più recentemente, nella sperimentazione di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. In questo contesto, un quadro regolatorio più armonizzato può trasformarsi in un importante fattore abilitante, favorendo una governance più integrata e una maggiore capacità di pianificazione degli investimenti tecnologici.

La vera sfida, tuttavia, non sarà l’adeguamento formale alle future disposizioni europee. Sarà la capacità delle amministrazioni di cogliere il cambiamento culturale che il Digital Omnibus porta con sé: superare una gestione della compliance costruita per compartimenti stagni e adottare un approccio unitario, nel quale dati, cybersicurezza, intelligenza artificiale, interoperabilità e servizi digitali diventino parti di un’unica strategia di innovazione pubblica. Questo richiederà modelli di governance più maturi, una collaborazione sempre più stretta tra le diverse funzioni dell’amministrazione e una maggiore integrazione tra competenze tecnologiche, organizzative e giuridiche.

In questa prospettiva, il Digital Omnibus può rappresentare molto più di un intervento legislativo: può diventare il catalizzatore di una nuova fase della trasformazione digitale europea, fondata sulla capacità delle istituzioni di innovare in modo coordinato, sostenibile e orientato al valore pubblico.

La domanda che oggi le amministrazioni regionali sono chiamate a porsi non è quindi se adeguarsi al nuovo quadro regolatorio europeo. La vera questione è un’altra: sapranno trasformare la semplificazione normativa in un’opportunità per ripensare modelli organizzativi, governance e servizi digitali, diventando protagoniste della prossima stagione dell’innovazione pubblica europea, oppure continueranno a interpretare il cambiamento come un mero esercizio di conformità?