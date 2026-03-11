Italia digitale, come se la cavano Regioni e Comuni

Il percorso dell’Italia verso gli obiettivi della Digital Decade europea si presenta come un mosaico complesso, dove l’avanzamento tecnologico non procede in modo uniforme. I dati più recenti, emersi durante l’ultimo convegno degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, restituiscono la fotografia di un Paese impegnato in una trasformazione strutturale, ma ancora frenato da disparità geografiche e organizzative. La digitalizzazione dei territori non rappresenta più soltanto un obiettivo tecnico, ma una necessità amministrativa per garantire servizi efficienti e una governance basata sulla valorizzazione del patrimonio informativo. Attraverso il lavoro di ricerca condotto dall’Osservatorio Agenda Digitale, è possibile tracciare le coordinate di questa evoluzione, analizzando sia le strategie regionali sia la maturità dei singoli enti locali.