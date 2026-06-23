Nel percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, il dato è diventato uno degli asset più strategici per generare valore pubblico, migliorare i servizi e supportare decisioni sempre più data-driven. Parallelamente, cresce però la necessità di garantire un utilizzo delle informazioni che sia pienamente conforme ai principi di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini.
pa digitale
La PA ha un tesoro di dati: come usarli senza esporre i cittadini
La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione passa da una nuova gestione del dato pubblico. Anonimizzazione, pseudonimizzazione, Privacy Enhancing Technologies, K-Anonymity e dati sintetici diventano strumenti centrali per coniugare innovazione, AI, interoperabilità, sicurezza e tutela dei diritti dei cittadini
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Ecosistemi travel-tech: startup, AI e nuovi modelli per il turismo15 Giu 2026
-
L’IA nel turismo corre, ma non per tutti: la mappa italiana e globale08 Mag 2026
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026