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La PA ha un tesoro di dati: come usarli senza esporre i cittadini

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La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione passa da una nuova gestione del dato pubblico. Anonimizzazione, pseudonimizzazione, Privacy Enhancing Technologies, K-Anonymity e dati sintetici diventano strumenti centrali per coniugare innovazione, AI, interoperabilità, sicurezza e tutela dei diritti dei cittadini

Pubblicato il 23 giu 2026
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Leucio Maturo

Funzionario informatico

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Nel percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, il dato è diventato uno degli asset più strategici per generare valore pubblico, migliorare i servizi e supportare decisioni sempre più data-driven. Parallelamente, cresce però la necessità di garantire un utilizzo delle informazioni che sia pienamente conforme ai principi di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini.

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