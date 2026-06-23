La PA ha un tesoro di dati: come usarli senza esporre i cittadini

Nel percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, il dato è diventato uno degli asset più strategici per generare valore pubblico, migliorare i servizi e supportare decisioni sempre più data-driven. Parallelamente, cresce però la necessità di garantire un utilizzo delle informazioni che sia pienamente conforme ai principi di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini.