Guida ai migliori POS senza commissioni, ideali per piccole imprese, commercianti e professionisti

I POS senza commissioni stanno rivoluzionando lo scenario attraverso soluzioni più eque e sostenibili per piccole imprese, artigiani e liberi professionisti. Eliminare le trattenute significa aumentare il margine senza rinunciare alla comodità dei pagamenti digitali e sono diverse le situazioni in cui è più vantaggioso avere a disposizione un dispositivo del genere.

Legge di bilancio 2025 e obbligo di collegare il POS al registratore di cassa

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di collegare il POS al registratore di cassa a partire dal 1 gennaio 2026. Questo obbligo ha l’obiettivo di aumentare la tracciabilità dei pagamenti e contrastare l’evasione fiscale. Si tratta di assicurare che i terminali POS siano sempre collegati ai dispositivi per la registrazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi. L’obbligo riguarda tutti gli esercenti che utilizzano dispositivi per i pagamenti elettronici e devono emettere scontrini fiscali, inclusi commercianti, artigiani e professionisti dotati di registratori telematici .

In caso di mancato collegamento tra POS e registratore di cassa, si applicano sanzioni pecuniarie che vanno da 1.000 a 4.000 euro e la possibile sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese.

Chi è escluso dall’obbligo di collegare il POS al registratore di cassa

Sono esclusi dall’obbligo di collegare il POS al registratore di cassa quei soggetti o categorie che non sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi. Tra questi rientrano:

Tabaccai

Giornalai

Venditori di prodotti agricoli

Chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli

Soggetti che effettuano operazioni marginali

Cos’è il POS senza commissione

I POS senza commissione sono terminali di pagamento elettronico che permettono a diverse tipologie di utenti di accettare pagamenti con carta, bancomat o smartphone senza dover pagare una percentuale su ogni transazione.

A differenza dei POS con contratti che prevedono una commissione variabile (solitamente tra l’1% e il 2%) per ogni operazione – questi dispositivi offrono commissioni azzerate su alcune transazioni oppure una quota fissa mensile che sostituisce le commissioni percentuali

In particolare le offerte “zero commissioni” possono essere strutturate in modi diversi. Alcune prevedono zero commissioni sotto una soglia mensile, altre un abbonamento fisso mensile oppure una promozione a tempo.

Vantaggi dei POS senza commissione

I terminali POS senza commissioni offrono numerosi vantaggi per commercianti e professionisti. Innanzitutto consentono di accettare pagamenti elettronici senza trattenute su ogni transazione garantendo che l’intero importo incassato venga accreditato direttamente sul conto dell’esercente. Questo aspetto è particolarmente favorevole per chi gestisce attività con margini ridotti o per chi effettua numerose transazioni di piccolo importo.

Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla prevedibilità dei costi: invece di affrontare commissioni variabili si paga un canone fisso mensile che spesso include anche il noleggio del dispositivo, la SIM dati e l’assistenza tecnica.

Inoltre l’adozione di POS senza commissioni facilita la conformità alle normative italiane che incentivano l’uso dei pagamenti elettronici contribuendo alla riduzione dell’uso del contante e alla lotta contro l’evasione fiscale. Questo tipo di terminali è particolarmente adatto a piccole imprese, liberi professionisti e attività ambulanti offrendo una soluzione moderna e conveniente per gestire i pagamenti.

Come scegliere il miglior POS senza commissione

La scelta del miglior POS senza commissione richiede un’attenta valutazione di diversi fattori che vanno ben oltre l’assenza di costi per singola transazione. Il primo elemento da considerare è la trasparenza dell’offerta: alcune soluzioni dichiarano l’assenza di commissioni ma solo entro determinati limiti di fatturato mensile o annuale. È quindi fondamentale verificare se il canone fisso copre tutte le spese o se, superata una certa soglia, scattano costi variabili.

Altro aspetto centrale è la compatibilità del POS con le esigenze operative dell’attività. Chi lavora in mobilità, come i professionisti o gli ambulanti, dovrebbe orientarsi verso dispositivi portatili con SIM dati inclusa, autonomia prolungata e collegamento via app, mentre un punto vendita fisico potrebbe preferire un terminale da banco con stampante integrata e connessione Wi-Fi o Ethernet stabile.

Merita attenzione anche la rapidità di accredito degli incassi. Alcuni fornitori offrono bonifici giornalieri, altri settimanali o con tempi più lunghi. Altro aspetto da valutare è l’esistenza di un servizio clienti e dell’assistenza tecnica. Inoltre va considerata l’integrazione con altri strumenti di gestione, come i software di fatturazione o di contabilità, con cui è possibile semplificare notevolmente l’attività quotidiana.

I migliori POS senza commissione del 2025

Esistono diverse opzioni di POS che offrono soluzioni senza commissioni o con commissioni molto basse. Questi POS sono particolarmente utili per le attività che desiderano ridurre i costi delle transazioni elettroniche.

Axerve Easy Smart POS

Axerve Easy POS a canone 4.7 💶 Prezzo terminale: Gratis 💰 Canone: 17€ o 22€ + IVA al mese* 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Sì 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Sì 🖨️ Stampante integrata: Sì 📟 Touch screen: Sì 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

* 17€+IVA al mese per chi incassa fino a 10.000€ all’anno, mentre il prezzo sale a 22€+IVA mensili per chi fattura fino a 30.000€ all’anno. Oltre i 30.000 € di transato viene aggiunto un costo di commissione dell’1% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 €, da sommare al canone mensile di 22 € + IVA.

Axerve POS Easy è una soluzione pensata per i piccoli esercenti che desiderano un terminale di pagamento semplice, economico e senza costi variabili per ogni transazione. Il punto forte di questa offerta è il canone fisso mensile che copre tutte le operazioni fino a una determinata soglia annua eliminando le commissioni sulle transazioni.

L’offerta si articola in due piani principali: uno a 17 euro + IVA al mese per chi incassa fino a 10.000 euro l’anno, e l’altro a 22 euro + IVA al mese per incassi fino a 30.000 euro annui. Superata la soglia prevista dal piano si applica una commissione dell’1%.

Il dispositivo fornito è un POS portatile compatibile con carte e wallet digitali (Visa, Mastercard, PagoBANCOMAT, Apple Pay, Google Pay) e include connettività tramite SIM senza costi aggiuntivi.

Il servizio è pensato per essere senza vincoli contrattuali, con attivazione online, spedizione del POS gratuita e accredito giornaliero degli incassi. È incluso anche il supporto clienti.

SumUp Air: caratteristichee tipologie di POS

SumUp Solo 4.3 💶 Prezzo terminale: 79€ + IVA 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: No 🔋 Durata Batteria: 100 transazioni ☎️ Sim Card: Si 🖨️ Stampante integrata: No 📟 Touch screen: Si 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 8,3 x 8,3 x 1,7 cm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

SumUp propone diversi modelli di lettori di carte pensati per liberi professionisti, commercianti e piccole imprese che vogliono accettare pagamenti elettronici in modo semplice. I dispositivi non hanno canone mensile obbligatorio e si acquistano con un pagamento una tantum. Le commissioni sono fisse per ogni transazione, generalmente intorno all’1,95%, ma possono variare in caso di promozioni o piani aziendali.

I modelli principali SumUp

SumUp Air : il più economico, si collega via Bluetooth allo smartphone tramite l’app SumUp. Richiede l’uso dell’app per funzionare;

: il più economico, si collega via Bluetooth allo smartphone tramite l’app SumUp. Richiede l’uso dell’app per funzionare; SumUp Solo : terminale standalone con touchscreen, connessione Wi-Fi e SIM dati inclusa. Non richiede smartphone;

: terminale standalone con touchscreen, connessione Wi-Fi e SIM dati inclusa. Non richiede smartphone; SumUp Solo + Stampante : versione potenziata con stampante integrata e base di ricarica;

: versione potenziata con stampante integrata e base di ricarica; SumUp 3G (fuori produzione in alcuni paesi): era dotato di SIM integrata, oggi in parte sostituito da Solo.

Tutti i dispositivi accettano carte di debito e credito (Visa, Mastercard, American Express), pagamenti contactless, Apple Pay e Google Pay. Il vantaggio principale dei lettori SumUp è la semplicità d’uso, l’assenza di costi fissi obbligatori e la possibilità di gestire facilmente i pagamenti anche in mobilità. L’accredito degli incassi avviene in genere entro 2–3 giorni lavorativi sul conto bancario del commerciante.

Nexi SmartPOS Mini: per chi può essere la scelta migliore

Nexi SmartPOS Mini 4.4 💶 Prezzo terminale: 169 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: ✔ 🔋 Batteria: 1.900 mAh + base 3.300 mAh ☎️ Sim Card: ✖ 🖨️ Stampante integrata: ✖ 📟 Touch screen: ✔ 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 20 x 73 x 156 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Nexi SmartPOS Mini SS è un terminale portatile e compatto pensato per chi ha bisogno di una soluzione di pagamento flessibile, leggera e sempre connessa. È ideale per commercianti, liberi professionisti e artigiani che lavorano in mobilità o in spazi ridotti.

Questo POS funziona in totale autonomia grazie alla SIM dati integrata con traffico incluso e alla possibilità di connettersi anche via Wi-Fi. Supporta pagamenti contactless, con chip & PIN e tramite wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

L’interfaccia è touchscreen, con sistema operativo Android, e consente di gestire ricevute digitali (via SMS o email). A differenza dei POS tradizionali non ha stampante integrata ma offre scontrino digitale riducendo i costi di gestione e l’uso della carta.

L’attivazione è semplice e può avvenire online. Nexi prevede commissioni sulle transazioni ma spesso offre promozioni dedicate ai nuovi clienti (es. azzeramento delle commissioni per i primi mesi o plafond gratuito).

Perché scegliere un POS senza commissione

Scegliere un POS senza commissione è una decisione strategica per molte microimprese, liberi professionisti e attività locali che desiderano ottimizzare i costi legati ai pagamenti elettronici. L’eliminazione delle commissioni su ogni transazione permette di trattenere l’intero importo incassato evitando di erodere il guadagno su vendite di importo ridotto o frequenti. Questo è particolarmente vantaggioso per chi opera con una clientela abituata al pagamento digitale ma ha volumi d’affari contenuti o irregolari come accade spesso nei mercati ambulanti, nei servizi artigianali o nel settore della ristorazione veloce.

Un altro motivo importante per optare per un POS senza commissioni è la semplicità nella gestione dei costi: sapere con precisione quanto si spenderà ogni mese – grazie a un canone fisso o a soglie predefinite – consente una pianificazione più chiara, senza sorprese in fase di rendicontazione. Inoltre, in molti casi, queste soluzioni includono anche altri servizi accessori come l’assistenza tecnica, la connessione dati e la gestione digitale delle ricevute rendendo l’intera esperienza d’uso più fluida ed efficiente.

Inoltre scegliere un POS senza commissione è spesso una leva per incentivare i pagamenti elettronici, migliorare l’esperienza del cliente ed essere in linea con le politiche pubbliche di contrasto al contante e all’evasione. Non è solo una questione economica ma anche un modo per modernizzare l’attività, semplificare la contabilità e offrire un servizio più professionale e conforme alle aspettative dei consumatori.