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Intelligenza artificiale: perché le competenze umane valgono di più

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Uno studio del Financial Times rivela che nelle professioni tecnologiche le figure con competenze relazionali crescono più di quelle solo tecniche. Il futuro del lavoro nell’era dell’AI premia chi sa collaborare, comunicare e assumersi responsabilità, oltre a padroneggiare gli strumenti digitali

Pubblicato il 26 mar 2026
Roberta Cocco

Esperta di Trasformazione Digitale ed Empowerment femminile – Docente universitaria

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Il dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale oscilla continuamente tra due estremi: da una parte la previsione di una sostituzione massiccia del lavoro umano, dall’altra l’entusiasmo tecnologico che immagina un progresso automatico e indolore. Come spesso accade, la realtà che emerge dai dati è più interessante – e anche più utile – delle semplificazioni. Non stiamo entrando in un mondo in cui le competenze umane contano meno. Al contrario: in molti casi stanno diventando ancora più decisive.

Quale lavoro per gli umani dopo la rivoluzione AI

Le competenze relazionali battono quelle solo tecniche: cosa dicono i dati

Uno studio recente del Financial Times, firmato da John Burn-Murdoch, mostra infatti un risultato che a prima vista può sembrare controintuitivo. Anche nelle professioni tecnologiche più esposte all’automazione, quelle che combinano competenze tecniche con competenze sociali e relazionali hanno visto crescere occupazione e salari più rapidamente rispetto a quelle basate esclusivamente su abilità tecniche. In altre parole, perfino nel cuore delle professioni digitali, i lavori che implicano capacità di collaborazione, comunicazione, gestione delle relazioni o coordinamento di persone hanno prodotto migliori performance. Non è un dettaglio statistico: è un segnale strutturale su come sta cambiando il valore delle competenze nell’economia dell’intelligenza artificiale.

L’AI automatizza compiti, non responsabilità: il valore delle soft skill

Il motivo è abbastanza semplice, anche se spesso sottovalutato. L’AI automatizza compiti, non responsabilità. È straordinariamente efficace nell’elaborare informazioni, generare contenuti o assistere alcune attività analitiche, ma il lavoro reale – nelle organizzazioni, nelle imprese, nelle amministrazioni – è fatto anche di contesto, interpretazione, negoziazione, decisioni in condizioni di incertezza. Più la tecnologia diventa potente, più cresce il bisogno di persone capaci di orientarne l’uso, di integrarla nei processi, di collegare competenze diverse e di assumersi la responsabilità delle scelte.

Non è un caso che molti report internazionali sul futuro del lavoro, dal World Economic Forum in poi, indichino tra le competenze più richieste proprio quelle che potremmo definire “umanamente complesse”: pensiero analitico e critico, creatività, capacità di apprendere continuamente, leadership, influenza sociale, capacità di lavorare in squadra.

Competenze tecniche e relazionali: non un’alternativa ma un’integrazione

Questo non significa affatto che le competenze tecniche perdano importanza. Al contrario: alfabetizzazione digitale, conoscenza dei dati, familiarità con l’AI e con i sistemi tecnologici diventano sempre più necessarie. Ma il punto che emerge con crescente chiarezza è che la vera professionalità non nasce dalla somma di competenze isolate, bensì dalla loro integrazione.

Un buon ingegnere, un buon analista o un buon sviluppatore non è solo qualcuno che padroneggia strumenti tecnici avanzati. È qualcuno che sa lavorare con altri, tradurre problemi complessi in soluzioni comprensibili, dialogare con il business, comprendere l’impatto delle decisioni tecnologiche sui processi e sulle persone.

Scuola e formazione nell’era dell’AI: serve più equilibrio, non solo tecnica

Questa trasformazione ha conseguenze importanti anche per il modo in cui pensiamo alla formazione e alla scuola. Negli ultimi anni, di fronte alla crescente domanda di competenze digitali, la risposta più immediata è stata spesso quella di invocare un rafforzamento quasi esclusivo delle materie tecnico-scientifiche. È una reazione comprensibile, ma rischia di essere riduttiva.

Se il valore del lavoro sta proprio nella combinazione tra competenze tecniche, capacità cognitive e competenze relazionali, allora il vero obiettivo dei sistemi educativi dovrebbe essere quello di costruire percorsi più equilibrati, capaci di sviluppare entrambe le dimensioni. Le discipline scientifiche e tecnologiche sono essenziali, ma lo sono anche quelle che allenano il pensiero critico, la capacità di argomentare, la comprensione dei contesti sociali, la comunicazione e la collaborazione.

Una scuola più completa: pensiero critico, metodologie e interdisciplinarità

In altre parole, l’intelligenza artificiale non dovrebbe spingerci verso una scuola più “tecnicistica”, ma verso una scuola più completa. Una scuola che insegni a comprendere le tecnologie, ma anche a usarle con senso critico; che sviluppi competenze analitiche, ma allo stesso tempo capacità di interpretazione e responsabilità nelle decisioni.

Non è solo una questione di programmi scolastici, ma anche di metodologie didattiche: lavoro di gruppo, problem solving, progetti interdisciplinari, confronto tra prospettive diverse sono strumenti che permettono di allenare proprio quelle competenze che oggi diventano centrali nel lavoro.

Come cambiano i criteri di selezione dei talenti nelle organizzazioni

Lo stesso ragionamento riguarda, inevitabilmente, anche il modo in cui le organizzazioni selezionano e valutano i talenti. Per molto tempo l’ingresso nel mondo del lavoro – soprattutto in alcune professioni tecniche – è stato valutato quasi esclusivamente sulla base del curriculum accademico o delle competenze specialistiche.

Naturalmente questi elementi restano importanti, ma in un contesto in cui il lavoro è sempre più collaborativo e interconnesso non possono essere gli unici criteri. Un giovane ingegnere, un data scientist o un esperto di cybersecurity dovrà certamente dimostrare solide competenze tecniche, ma sempre più spesso sarà valutato anche per la sua capacità di lavorare in team, di comunicare con interlocutori diversi, di comprendere problemi complessi e di contribuire alla definizione di soluzioni particolarmente creative.

La vera lezione dell’AI: le competenze umane valgono di più, non di meno

Se c’è una lezione che emerge dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale, dunque, non è la riduzione del valore delle competenze umane, ma il contrario. Più le macchine diventano capaci di svolgere alcune attività cognitive, più diventa evidente quanto contino quelle dimensioni del lavoro che non possono essere ridotte a un algoritmo: il giudizio, la responsabilità, la capacità di collaborare e di costruire significato insieme agli altri.

La sfida non è scegliere tra tecnologia e competenze umane, ma svilupparle entrambe. Ed è proprio da questo equilibrio – nella scuola, nella formazione continua e nelle politiche del lavoro – che dipenderà la capacità delle nostre società di trasformare l’intelligenza artificiale in una vera opportunità di progresso.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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