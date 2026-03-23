Le competenze digitali in sanità non sono più una scelta strategica facoltativa: sono diventate un requisito operativo e normativo che attraversa ogni profilo professionale, dall’ospedale al territorio.
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Sanità digitale, perché le competenze contano più delle piattaforme
La sanità digitale cambia il lavoro clinico perché rende dati, processi e responsabilità parte dell’atto di cura. Tra EHDS, AI Act e NIS2, servono competenze diffuse e ruoli ibridi capaci di collegare ospedale, territorio e tecnologia
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