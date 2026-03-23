Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

alfabetizzazione

Sanità digitale, perché le competenze contano più delle piattaforme

Home Cultura e società digitali competenze digitali
Indirizzo copiato

La sanità digitale cambia il lavoro clinico perché rende dati, processi e responsabilità parte dell’atto di cura. Tra EHDS, AI Act e NIS2, servono competenze diffuse e ruoli ibridi capaci di collegare ospedale, territorio e tecnologia

Pubblicato il 23 mar 2026
Vincenzo E. M. Giardino

Financial Advisor & Venture Capitalist

Raffaele Nudi

Strategy Advisor

sanità digitale italiana carenza medici SSN dati sintetici in sanità sanità digitale post-PNRR; L'AI nella gastroenterologia ed endoscopia digestiva: la sfida tra intelligenza naturale ed artificiale; privacy dati sanitari; MioDottore value-based healthcare sanità data-driven

Le competenze digitali in sanità non sono più una scelta strategica facoltativa: sono diventate un requisito operativo e normativo che attraversa ogni profilo professionale, dall’ospedale al territorio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

G
Vincenzo E. M. Giardino
Financial Advisor & Venture Capitalist
Seguimi su
N
Raffaele Nudi
Strategy Advisor
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • difesa comune europea difesa sostenibile europea democaryic use War game e GenAI competenze difesa europea

  • Readiness 2030

    Difesa Ue: il vero problema non sono i fondi, sono le competenze

    12 Gen 2026

    di Vincenzo E. M. Giardino

    Condividi
  • L'impatto dell'IA nell’economia e nel lavoro: più produttività, ma anche più disuglianze AI e cultura aziendale ai e lavoro ’intelligenza artificiale e divergenza economica

  • competenze AI-ready

    Lavoro: come l’AI cambia ruoli, competenze e carriere

    11 Feb 2026

    di Vera Senzottera

    Condividi
  • Mappa dei Comuni digitali 2025 mercato digitale in italia

  • Digitale in Italia

    Assintel: "investimenti tech in aumento, ma competenze e fondi restano critici"

    15 Gen 2026

    di Paola Generali

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x