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l'inchiesta Micro1

Dietro i robot umanoidi c’è lavoro umano globale, precario e invisibile

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Dietro l’autonomia dei robot umanoidi emerge una filiera globale di lavoratori che registrano gesti domestici per addestrare le macchine. L’inchiesta su Micro1 mostra come scala, opacità e raccolta dei dati aprano problemi concreti di privacy, sicurezza e tutela del lavoro

Pubblicato il 14 apr 2026
Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

robot domestici basati su VLA (1) robot umanoidi

I robot umanoidi vengono raccontati come sistemi sempre più autonomi, ma la loro evoluzione continua a dipendere da una raccolta intensiva di dati prodotti da lavoratori umani. Il caso Micro1 mostra in modo concreto come questa infrastruttura si regga su gesti quotidiani, opacità contrattuale e nuove criticità regolatorie.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Maurizio Carmignani
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