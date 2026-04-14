I robot umanoidi vengono raccontati come sistemi sempre più autonomi, ma la loro evoluzione continua a dipendere da una raccolta intensiva di dati prodotti da lavoratori umani. Il caso Micro1 mostra in modo concreto come questa infrastruttura si regga su gesti quotidiani, opacità contrattuale e nuove criticità regolatorie.
l'inchiesta Micro1
Dietro i robot umanoidi c’è lavoro umano globale, precario e invisibile
Dietro l’autonomia dei robot umanoidi emerge una filiera globale di lavoratori che registrano gesti domestici per addestrare le macchine. L’inchiesta su Micro1 mostra come scala, opacità e raccolta dei dati aprano problemi concreti di privacy, sicurezza e tutela del lavoro
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