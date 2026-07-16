Studiosi delle società odierne mettono in risalto la consolidata simbiosi tra la dinamica scientifica e quella tecnologica, essenziali per analizzare e rappresentare i processi economico-produttivi dalla nano-scala alla scala globale. Non sorprende, quindi, il fatto che una serie di discipline interagiscono ed evolvono congiuntamente, costituendo in tal modo la intelaiatura1 dinamica, che alimenta le interazioni tra una serie di sfere economico-sociali in continua evoluzione.
l'approfondimento
L’industria dell’IA davanti al limite dei suoi stessi costi
La competizione globale sull’IA concentra potere, capitali e infrastrutture nelle mani di pochi attori, mentre omniscalers, hyperscalers e governi intrecciano ambizioni tecnologiche, strategie geopolitiche e rischi finanziari sempre più difficili da governare
Università di Firenze, BABEL – Blockchain and Artificial intelligence for Business, Economics and Law
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