Uno dei possibili usi dell’intelligenza artificiale nella gestione delle risorse umane è quello di soluzioni di AI che permettono un’assegnazione automatizzata dei singoli task alla luce delle capacità e dei carichi dei singoli. Non è detto che soluzioni di questo tipo siano ambite esclusivamente dall’industria o da contesti come i call center, nei quali la gestione delle operazioni richiede un continuo monitoraggio della barra telefonica e della produttività individuale.
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AI Act e risorse umane: quando un sistema AI è ad alto rischio?
I sistemi di AI usati per assegnare compiti e gestire carichi di lavoro possono rientrare tra quelli ad alto rischio secondo l’AI Act. La classificazione dipende dall’uso di dati comportamentali, dall’impatto sui lavoratori e dagli obblighi richiesti ai fornitori
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