AI Act e risorse umane: quando un sistema AI è ad alto rischio?

Uno dei possibili usi dell’intelligenza artificiale nella gestione delle risorse umane è quello di soluzioni di AI che permettono un’assegnazione automatizzata dei singoli task alla luce delle capacità e dei carichi dei singoli. Non è detto che soluzioni di questo tipo siano ambite esclusivamente dall’industria o da contesti come i call center, nei quali la gestione delle operazioni richiede un continuo monitoraggio della barra telefonica e della produttività individuale.