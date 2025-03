IA in azienda: più formazione per superare resistenze e cogliere opportunità

La promessa degli strumenti di intelligenza artificiale generativa è allettante: una risorsa per liberare tempo per attività a maggior valore aggiunto, semplificare i compiti ripetitivi e insegnare nuove competenze.

Le recenti, e meno recenti, ricerche mostrano che i lavoratori non stanno ancora abbracciando pienamente il potenziale di queste tecnologie e che i datori di lavoro non stanno facendo abbastanza per aiutarli.

Chi usa i chatbot: differenze generazionali e educative

I dati emergenti sull’uso delle chatbot di intelligenza artificiale generativa suggeriscono che fattori come il livello di istruzione, l’età e il settore lavorativo possono influenzare l’atteggiamento nei confronti dell’AI. Secondo un recente rapporto dell’Institute for Public Policy Research[1], un think-tank, i lavoratori della conoscenza sono probabilmente quelli più impattati dalle nuove tecnologie.

Un recente sondaggio del Pew Research Center[2] rivela che i giovani adulti negli Stati Uniti sono gli utenti più frequenti dei chatbot di intelligenza artificiale per il lavoro. Tra coloro di età compresa tra i 18 e i 29 anni, il 12% risulta che utilizzano questa tecnologia ogni giorno o alcune volte alla settimana, rispetto al 6% della fascia 50-64 anni. La stessa ricerca evidenzia differenze in base al livello di istruzione.

Il 13% dei laureati con un master o un titolo superiore e il 12% di chi possiede una laurea triennale dichiara di utilizzare i chatbot di intelligenza artificiale ogni giorno o più volte alla settimana, rispetto al 5% di coloro con un diploma di scuola superiore o un livello di istruzione inferiore. Inoltre, i lavoratori di età pari o superiore ai 65 anni e coloro con un’istruzione limitata sono meno propensi a parlare dell’uso dei chatbot di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi.

In Francia, un sondaggio Ipsos[3] pubblicato a dicembre 2023 ha mostrato che le persone sotto i 35 anni (72%), i dirigenti (83%) e coloro con una laurea (67%) sapevano cosa fosse ChatGPT e dichiaravano anche di averlo già utilizzato. I lavoratori con maggiore familiarità con il significato di AI tendono a essere più ottimisti al riguardo. Una ricerca meno recente[4] del Pew Research Center pubblicata a luglio 2023 suggeriva che i lavoratori statunitensi, il cui lavoro ha maggiori probabilità di essere sostituito o supportato dall’AI, come quelli del settore tecnologico, erano più propensi a riconoscerne i vantaggi.

L’esperienza degli utilizzatori quotidiani dell’IA

Al contrario, le persone impiegate in settori meno esposti all’AI avevano dichiarato di non sapere se questa tecnologia li avrebbe aiutati o danneggiati sul lavoro. “Gli utilizzatori dell’AI generativa riconoscono che può migliorare la loro esperienza lavorativa e le loro aspettative aumentano man mano che la utilizzano,” ha dichiarato Emma Kendrew, responsabile tecnologica per il Regno Unito e l’Irlanda presso la società di consulenza Accenture. Le loro ricerche[5] mostrano che gli utenti quotidiani dell’AI hanno più del doppio delle probabilità rispetto agli utenti occasionali di aspettarsi che questa tecnologia migliori la creatività e la soddisfazione nel lavoro.

Il divario nella formazione sull’AI nelle aziende

La mancanza di fiducia potrebbe essere aggravata dalla carenza di formazione. Nonostante le evidenze dimostrino che le aziende stanno investendo nel miglioramento delle competenze del personale, molti dipendenti continuano a sentirsi privi del supporto necessario per acquisire familiarità con l’IA sul posto di lavoro. L’ultimo rapporto Global Workforce of the Future dell’agenzia di recruiting Adecco[6] ha evidenziato questo divario. Sebbene il 48% dei 35.000 lavoratori intervistati, per lo più impiegati, abbia dichiarato di utilizzare l’AI ogni giorno — in aumento rispetto al 31% dell’anno precedente — solo un quarto di loro ha ricevuto una formazione specifica. JC Townend, presidente di Adecco per il Regno Unito e l’Irlanda, ha spiegato che, storicamente, la tecnologia ha spesso progredito più velocemente di quanto le aziende siano state in grado di formare formalmente i lavoratori. “Abbiamo visto che molte competenze vengono acquisite attraverso l’autoapprendimento e la sperimentazione.” Nell’indice Workforce Index di Slack dell’autunno 2024[7], quasi un terzo dei lavoratori ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione sull’AI. Anche se si prevede che l’intelligenza artificiale generativa rappresenterà il 15% della spesa tecnologica quest’anno, meno della metà delle organizzazioni intervistate da Accenture ha aumentato la formazione sulle basi dell’IA o sulle competenze tecniche. “I benefici dell’AI generativa non derivano solo dalla tecnologia, ma da come le organizzazioni potenziano le persone attraverso la formazione e reinventano i processi con essa“, ha affermato Emma Kendrew.

I benefici di produttività e l’equilibrio lavoro-vita personale

I lavoratori che utilizzano l’intelligenza artificiale generativa stanno beneficiando di un miglioramento della produttività. A livello globale, Adecco ha rilevato che quasi il 30% dei lavoratori che risparmiano tempo grazie all’AI lo utilizza per verificare l’accuratezza del proprio lavoro e dedicarsi ad attività più creative. Più di un quarto degli intervistati ha dichiarato di poter raggiungere un migliore equilibrio tra vita lavorativa e personale e di potersi concentrare maggiormente sul pensiero strategico. Louis-David Benyayer, professore associato presso la scuola di business ESCP in Francia, ha avvertito che, in alcuni casi, l’adozione dell’IA generativa ha portato a una riduzione della soddisfazione lavorativa, poiché ha limitato le opportunità creative. Inoltre, il tempo risparmiato grazie all’IA potrebbe semplicemente portare i datori di lavoro ad assegnare più compiti per riempirlo.

Ma l’IA non dovrebbe essere usata solo per rendere più produttive le attività esistenti, ha sottolineato Carl-Benedikt Frey, professore di AI & Work presso l’Oxford Internet Institute. “Si può spremere solo una certa quantità di succo da ogni limone.”

Innovazione e creazione di nuovi compiti attraverso l’IA

La vera domanda è se l’IA possa svolgere compiti completamente nuovi. “Le aziende che cercano di rispondere a questo tipo di domande sono più probabilmente quelle innovative e che continueranno a impiegare lavoro umano.“

Le percezioni sull’IA variano da paese a paese. Secondo i dati dell’AI Monitor 2024 di Ipsos, che ha intervistato adulti in 32 paesi, nelle economie emergenti le persone sono più propense a credere che un maggiore utilizzo dell’IA avrà un impatto positivo sui loro lavori nei prossimi tre-cinque anni. Questa tendenza è spinta dall’entusiasmo trasversale tra le fasce d’età. Ad esempio, in Indonesia, una percentuale leggermente più alta di persone tra i 50 e i 74 anni rispetto agli under 35 ritiene che l’IA migliorerà il proprio lavoro. Al contrario, in Giappone e Corea del Sud, solo una quota molto ridotta di persone in tutte e tre le fasce d’età crede che l’IA renderà migliore il proprio lavoro. Una ricerca del National Bureau of Economic Research[8] negli Stati Uniti suggerisce che il tasso di adozione dell’IA generativa sembra più rapido rispetto alle precedenti tecnologie digitali. Tuttavia, l’impatto che l’IA avrà sul lavoro rimane ancora incerto, e molti lavoratori non hanno ancora sperimentato gli effetti di questa tecnologia. Benyayer dell’ESCP ha suggerito che gli atteggiamenti potrebbero ancora cambiare. Nonostante l’hype intorno all’IA generativa e ai modelli di linguaggio, esiste un ritardo tra lo sviluppo tecnologico e la sua diffusione nel lavoro quotidiano.

I due focus delle politiche aziendali sull’IA

L’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando il mondo del lavoro, ma le aziende faticano a convincere i dipendenti del suo reale valore. Secondo il rapporto “The New Politics of AI[9]” dell’IPPR, l’adozione dell’AI nelle imprese è in forte crescita, ma senza una strategia chiara rischia di generare più resistenze che vantaggi. Finora, la maggior parte delle politiche aziendali si è concentrata su due aspetti: integrare rapidamente l’AI per migliorarne la produttività e mitigare i rischi legati alla sicurezza e all’etica. Tuttavia, manca un piano concreto per formare i lavoratori e allineare la tecnologia agli obiettivi aziendali e sociali. Il risultato? Mancanza di fiducia, scarsa preparazione e un divario crescente tra innovazione e competenze.

L’impatto dell’IA nei diversi settori lavorativi

L’adozione dell’AI nelle aziende ha già raggiunto una fase avanzata. Nel Regno Unito, ad esempio, il 75% delle imprese tech utilizza strumenti di AI generativa per automatizzare compiti ripetitivi, migliorare il servizio clienti e supportare i processi decisionali. Tuttavia, questo ha anche portato a una riduzione dell’occupazione in alcuni settori, come quello degli sviluppatori software.

L’AI sta inoltre modificando il lavoro in settori chiave come:

Secondo il rapporto, siamo solo all’inizio: nella fase due dell’adozione dell’AI, più della metà delle professioni – in particolare quelle basate sulla conoscenza – sarà profondamente trasformata.

Il problema della formazione e dell’incertezza

Nonostante le potenzialità dell’IA, molti lavoratori non ne colgono i benefici. Il problema principale? La mancanza di formazione e supporto. Secondo il Global Workforce of the Future Report di Adecco, mentre il 48% dei lavoratori utilizza quotidianamente l’AO, solo un quarto ha ricevuto una formazione specifica.

Questo scollamento tra innovazione e preparazione crea un clima di incertezza:

Molti dipendenti temono che l’AI possa sostituire il loro ruolo, anziché migliorarlo.

I dirigenti non sempre comunicano chiaramente come integrare l’AI nei processi lavorativi.

Le aziende spesso implementano strumenti AI senza un piano di formazione, lasciando i lavoratori a improvvisare.

Strategie per un’adozione efficace dell’AI nelle aziende

Per superare queste difficoltà, l’IPPR propone un approccio “mission-driven“, ovvero una strategia che orienti l’adozione dell’IA verso obiettivi chiari e misurabili. Le aziende, in particolare, dovrebbero:

Definire una visione chiara su come l’AI può migliorare il lavoro, comunicandola efficacemente ai dipendenti.

su come l’AI può migliorare il lavoro, comunicandola efficacemente ai dipendenti. Investire nella formazione per rendere i lavoratori autonomi nell’uso dell’AI.

per rendere i lavoratori autonomi nell’uso dell’AI. Integrare l’AI nei processi in modo progressivo , monitorando gli effetti sul personale.

, monitorando gli effetti sul personale. Promuovere un uso etico dell’AI, evitando decisioni automatizzate che penalizzino il capitale umano.

Bilanciare tecnologia e sviluppo delle competenze

L’AI può essere un potente alleato per la produttività e la crescita aziendale, ma senza un’adeguata strategia rischia di aumentare le resistenze e le disuguaglianze nel mondo del lavoro. Le aziende devono quindi affiancare alla trasformazione tecnologica un piano di sviluppo delle competenze, per garantire che l’innovazione sia davvero al servizio delle persone e del business.

Note

