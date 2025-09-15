Innovazione IT: l’intelligenza artificiale guida la competitività

L’innovazione non è più un’opzione, ma è diventata una condizione necessaria per la sopravvivenza e la competitività delle imprese a tutti i livelli. Digitalizzazione, cloud, iperconvergenza, cybersecurity e, soprattutto, intelligenza artificiale, rappresentano le leve decisive attraverso cui le aziende possono ottimizzare i processi, proteggere il patrimonio informativo e aumentare la propria produttività.