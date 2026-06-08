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Smart Lab, i laboratori intelligenti che cambiano ricerca e innovazione

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Gli Smart Lab trasformano i laboratori in ecosistemi digitali, sostenibili e adattivi. Sensori IoT, intelligenza artificiale, automazione e infrastrutture cloud migliorano efficienza, sicurezza e consumi, mentre casi come Matrix ONE mostrano il ruolo strategico dei laboratori intelligenti nell’innovazione

Pubblicato il 8 giu 2026
Cosimo Verteramo

Division Director Life Science & Electronics di Deerns

ricerca e innovazione cloud banking comunicazione digitale futuro del lavoro

Negli ultimi anni, la trasformazione digitale ha iniziato a investire in modo sempre più profondo anche ambienti tradizionalmente considerati “chiusi” e altamente specialistici, come i laboratori di ricerca, le strutture sanitarie e i centri R&D.

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