Negli ultimi anni, la trasformazione digitale ha iniziato a investire in modo sempre più profondo anche ambienti tradizionalmente considerati “chiusi” e altamente specialistici, come i laboratori di ricerca, le strutture sanitarie e i centri R&D.
ecosistemi digitali
Smart Lab, i laboratori intelligenti che cambiano ricerca e innovazione
Gli Smart Lab trasformano i laboratori in ecosistemi digitali, sostenibili e adattivi. Sensori IoT, intelligenza artificiale, automazione e infrastrutture cloud migliorano efficienza, sicurezza e consumi, mentre casi come Matrix ONE mostrano il ruolo strategico dei laboratori intelligenti nell’innovazione
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