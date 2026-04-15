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l'illusione del controllo

Effetto placebo tecnologico e crisi d’impresa: i rischi nelle decisioni

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Nelle imprese in crisi, analytics e intelligenza artificiale possono migliorare il monitoraggio dei segnali di rischio, ma anche generare un’illusione di controllo. Il placebo tecnologico altera la percezione della performance, mentre il nocebo può tradurre letture distorte dei dati in decisioni che aggravano la crisi

Pubblicato il 15 apr 2026
Davide Liberato lo Conte

PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome

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Nel dibattito contemporaneo sulla trasformazione digitale delle imprese, le tecnologie avanzate di analisi dei dati e di intelligenza artificiale vengono spesso presentate come strumenti in grado di migliorare radicalmente la qualità delle decisioni manageriali.

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