Nel dibattito contemporaneo sulla trasformazione digitale delle imprese, le tecnologie avanzate di analisi dei dati e di intelligenza artificiale vengono spesso presentate come strumenti in grado di migliorare radicalmente la qualità delle decisioni manageriali.
l'illusione del controllo
Effetto placebo tecnologico e crisi d’impresa: i rischi nelle decisioni
Nelle imprese in crisi, analytics e intelligenza artificiale possono migliorare il monitoraggio dei segnali di rischio, ma anche generare un’illusione di controllo. Il placebo tecnologico altera la percezione della performance, mentre il nocebo può tradurre letture distorte dei dati in decisioni che aggravano la crisi
PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome
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