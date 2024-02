Software ERP: scopri le migliori soluzioni disponibili

La scelta di un software ERP adatto alle proprie esigenze è un passaggio cruciale per garantire la gestione efficiente dei processi aziendali. Gli ERP rappresentano infatti una risorsa strategica per qualsiasi realtà imprenditoriale, sia essa una multinazionale o una PMI.

Tuttavia, è importante valutare quali sono le migliori soluzioni presenti sul mercato, quali costi comportano e, soprattutto, come stanno evolvendo in un contesto sempre più permeato da tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e il cloud computing.

Caratteristiche principali di un software ERP

Le principali caratteristiche di un software ERP sono:

Integrazione : l’ERP dispone di un database centrale che raccoglie le informazioni provenienti da diversi settori aziendali, facilitando lo scambio di dati,

: l’ERP dispone di un database centrale che raccoglie le informazioni provenienti da diversi settori aziendali, facilitando lo scambio di dati, modularità: il software ERP è flessibile e organizzato in moduli che integra varie funzioni aziendali.

Le diverse tipologie di software ERP

L’universo del software ERP si articola in svariati moduli, ciascuno dedicato a specifici ambiti operativi. L’ERP può essere classificato in base alla dimensione dell’impresa (piccole-medie imprese o grandi organizzazioni), al modello di distribuzione (on-premise o cloud-based), all’industria di riferimento (manifatturiero, servizi, retail ecc.) o alla modalità di licenza (open source o proprietario).

Funzionalità specifiche per diversi settori industriali

I software ERP sono estremamente versatili e si adattano alle esigenze operative dei vari settori industriali. Per esempio, nel settore manifatturiero, questi sistemi possono supportare la programmazione della produzione e il controllo degli inventari; nel settore dei servizi possono gestire i contratti clienti e tracciare i progetti; nel retail possono ottimizzare la gestione degli ordini e delle vendite.

Il software ERP – Enterprise Resource Planning è una soluzione integrata che gestisce le risorse, le informazioni e le funzioni di un’impresa. Questa tecnologia consente di ottimizzare i processi aziendali, migliorare l’efficienza operativa e fornire un’analisi precisa e tempestiva dei dati. Tra le funzioni di un sistema ERP ci sono:

la pianificazione delle risorse,

la gestione della catena di approvvigionamento,

la contabilità finanziaria,

il customer relationship management (CRM)

l’analisi dei dati.

Integrazione con altri sistemi aziendali

Un punto di forza fondamentale dei software ERP è la loro capacità di integrarsi con altri sistemi aziendali, come CRM, BI (Business Intelligence), SCM (Supply Chain Management) e HRM (Human Resources Management). Questo permette alle imprese di avere una visione completa e coerente delle proprie operazioni, migliorando l’efficienza e l’efficacia della gestione.

Le migliori soluzioni software ERP disponibili sul mercato

Il panorama del software ERP è ricco di soluzioni altamente performanti. Di seguito alcune delle più note.

SAP ERP

SAP S/4HANA è un ERP in cloud, scalabile e personalizzabile. Permette di ottenere dati in real time e di adattare quindi le attività aziendali in base alle informazioni. Insight accessibili ovunque permettono di migliorare la collaborazione, mentre i processi vengono automatizzati.

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite è un ERP in cloud, flessibile e adattabile al proprio business. Permette di avere dati in tempo reale e gestire quindi le decisioni in maniera data driven, grazie a un’interfaccia utente che fornisce report e KPI in modo che sia chiaro tutto ciò che è necessario fare.

Microsoft Dynamics 365

L’obiettivo di Dynamics365 è semplificare i processi aziendali e aumentare l’efficienza senza far crescere i costi. Le applicazioni predefinite della piattaforma si integrano con gli strumenti aziendali per potenziare le funzionalità. Migliora i flussi di lavoro e connette le applicazioni aziendali.

Soluzioni ERP leader mondiali

SAP, Oracle e Microsoft dominano il mercato globale dell’ERP. Questi giganti tecnologici offrono soluzioni complete che coprono tutte le aree operative dell’impresa, dall’amministrazione-finanza alla produzione, dal CRM alla gestione della supply chain.

Panoramica dei costi di un software ERP

Il costo di un software ERP può variare notevolmente in base a fattori come il numero di utenti, la complessità dell’implementazione, le funzionalità richieste e il modello di licenza. Oltre al costo del software stesso, è importante considerare anche i costi correlati, come quelli per la formazione degli utenti, la manutenzione e l’assistenza tecnica.

Costi di licenza e manutenzione

I costi di licenza rappresentano l’investimento iniziale per l’acquisto del software ERP. Questi possono essere una tantum o ricorrenti, a seconda del modello di licenza. I costi di manutenzione comprendono invece le spese per gli aggiornamenti del software e per l’assistenza tecnica post-vendita.

Costi di implementazione e configurazione

L’implementazione e la configurazione dell’ERP possono comportare costi significativi. Queste attività includono l’installazione del software, la personalizzazione delle funzionalità in base alle esigenze aziendali, il trasferimento dei dati esistenti nel nuovo sistema e la formazione degli utenti.

Casi di successo di aziende che utilizzano software ERP

Numerose aziende hanno tratto vantaggio dall’implementazione dell’ERP. Un esempio è quello di Topcon che ha adottato l’ERP SAP, ma anche quello di Green Rabbit che ha scelto l’ERP Oracle e di Siemens che si appoggia a Dynamics365.

SAP sul proprio sito riporta il case study di Topcon, azienda che si occupa di positioning technology. Emerge che l’utilizzo del software ERP ha permesso a Topcon di ottenere il 25 per cento in più di riduzione dei tempi per la chiusura consolidata di fine mese locale. Il 42 per cento degli ordini in un Paese sono stati automatizzati. Inoltre, è stato registrato un ampliamento del 500 per cento della user base. SAP riporta che Topcon ora ha accesso in real time ai dati di tutta l’impresa, per la prima volta, con una soluzione “scalabile, standardizzata e basata sul cloud”.

Green Rabbit invece, azienda che si occupa della logistica di materiali deperibili, ha scelto Oracle. Come spiega il sito del provider, la società grazie all’ERP è cresciuta, sono stati ridotti gli errori, è triplicato il volume degli ordini, è in grado di gestire decine di migliaia di ordini al giorno senza ritardi.

Siemens, azienda manifatturiera, e nello specifico la divisione Smart Infrastructure si è servita di Dynamics 365 Field Service per ridisegnare le esperienze dei lavoratori e dei clienti, nell’ambito dei team di assistenza mondiale. La piattaforma ha permesso di semplificare e ottimizzare i processi e inoltre di ridurre i costi dell’IT.

Il futuro dei software ERP

Il futuro del software ERP si prospetta ricco di innovazioni. L’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) stanno diventando sempre più centrali nell’automazione dei processi e nell’analisi predittiva dei dati. Inoltre, il passaggio al cloud sta rendendo i sistemi ERP più accessibili e scalabili, consentendo alle imprese di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato.

Intelligenza artificiale e machine learning

L’intelligenza artificiale e il machine learning stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende utilizzano i sistemi ERP. Queste tecnologie possono automatizzare compiti ripetitivi, prevedere tendenze attraverso l’analisi dei dati e fornire intuizioni strategiche per la presa di decisioni. Inoltre, l’IA può migliorare l’interazione dell’utente con il sistema ERP, rendendo l’esperienza più intuitiva e personalizzata.

Cloud computing e SaaS

Il cloud computing ha trasformato drasticamente il panorama dell’ERP. Le soluzioni Software as a Service (SaaS) offrono numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi on-premise, come la riduzione dei costi iniziali, la scalabilità, l’accessibilità da qualsiasi dispositivo con connessione internet e l’aggiornamento automatico del software. Questa tendenza verso il cloud è destinata a consolidarsi nel prossimo futuro.

Fondamentale che le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, valutino attentamente quale soluzione ERP sia più adatta al loro modello di business, tenendo conto non solo dei costi iniziali ma anche di quelli legati all’implementazione e alla manutenzione. Non c’è dubbio che l’investimento in un buon sistema ERP possa portare a un ritorno significativo in termini di efficienza operativa ed economica come dimostrato da diversi casi di successo. L’avvento del cloud computing e dei modelli SaaS sta ulteriormente semplificando la gestione e l’accessibilità di queste soluzioni. Di fronte a questo scenario dinamico ed emozionante, le possibilità future per i software ERP sembrano infinite e ricche di opportunità da sfruttare.