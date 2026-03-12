Butti: sovranità digitale, una leva strategica per l’autonomia del Paese

La gestione dei dati e delle infrastrutture tecnologiche è diventata una priorità centrale per la sicurezza e lo sviluppo economico dell’Italia. Nel corso del convegno “Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro“, organizzato da Nextwork360, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha presentato una visione organica su come il Paese intenda muoversi per garantire la propria autonomia. Il dibattito attuale non si limita agli aspetti tecnici del cloud, ma tocca le fondamenta stesse della tenuta democratica e della competitività industriale nel panorama internazionale.

La sovranità come pilastro della democrazia e dell’industria

La riflessione sulla sovranità digitale non può essere slegata dal contesto politico e sociale. Secondo quanto dichiarato da Butti, il coinvolgimento di istituzioni e imprese in questo confronto è essenziale perché “un confronto su cloud e sovranità è al tempo stesso una questione di politica industriale, un tema di sicurezza nazionale e di difesa dei valori democratici, in questo caso occidentali”. In questa prospettiva, la protezione degli asset informativi diventa lo strumento necessario per difendere i sistemi politici nazionali, specialmente in un’epoca di forti tensioni geopolitiche.

L’autonomia nazionale si gioca sulla capacità dello Stato di decidere in autonomia le modalità di gestione delle proprie informazioni. Per il Sottosegretario, “la sovranità riguarda la scelta dell’infrastruttura attraverso cui veicolare i dati e delle piattaforme all’interno delle quali conservarli e proteggerli”. Governare le regole di accesso, portabilità e interoperabilità dei dati è l’unico modo per prevenire vulnerabilità che potrebbero rallentare l’innovazione tecnologica. Il Dipartimento per la trasformazione digitale agisce proprio in questa direzione, con l’obiettivo di guidare il cambiamento tecnologico dello Stato garantendo una posizione sovrana e indipendente.

Il Polo Strategico Nazionale: orientare il mercato per proteggere i dati

Uno degli strumenti principali per attuare questa strategia è il Polo Strategico Nazionale (PSN). Questo progetto non rappresenta solo un’importante infrastruttura tecnica, ma assume un forte rilievo politico per il Governo. L’obiettivo è quello di fornire all’Italia una capacità strutturale per ospitare e mettere in sicurezza i servizi e i dati più critici della Pubblica Amministrazione, operando con standard di governance elevati che assicurino trasparenza e responsabilità.

Il Sottosegretario ha sottolineato come questo modello ridefinisca i rapporti tra Stato e settore privato, affermando che “il Polo Strategico Nazionale è anche un modo nuovo di pensare la collaborazione tra privato e pubblico”. Non si tratta di una chiusura verso l’esterno, ma di una direzione consapevole: il PSN è infatti definito come “l’espressione concreta di un Paese che non rinuncia al mercato, ma lo orienta”. All’interno di questa cornice si inserisce l’Innovation Hub del Polo Strategico Nazionale, uno spazio pensato per accelerare le sperimentazioni e sviluppare le competenze necessarie affinché il passaggio al cloud sia un processo di innovazione misurabile e condiviso.

Cybersicurezza e resilienza: la base della sovranità reale

La protezione delle infrastrutture digitali non può prescindere da una solida difesa cibernetica. La posizione espressa da Butti è molto netta riguardo alla necessità di integrare questi due aspetti: “Una sovranità che ignora la cybersicurezza è una sovranità finta, di carta”. Per tale ragione, è stata attivata una collaborazione strutturale con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per garantire che la protezione sia presente in ogni fase della trasformazione digitale.

Questa sinergia permette alla sicurezza cibernetica di operare in modo capillare, intervenendo sulla qualificazione dei servizi, sulla gestione degli accessi e sulla cifratura dei dati. La capacità di rispondere efficacemente agli incidenti informatici diventa quindi un requisito fondamentale per garantire l’effettiva sovranità digitale del Paese, rendendo le infrastrutture pubbliche meno vulnerabili agli attacchi esterni.

IA e tecnologie quantistiche: governare la frontiera tecnologica

L’evoluzione tecnologica impone di guardare con attenzione anche all’intelligenza artificiale e alle comunicazioni quantistiche. L’intelligenza artificiale viene identificata come una tecnologia dal potenziale immenso che richiede tuttavia una guida attenta per limitarne i rischi. Nel discorso di Butti emerge chiaramente che “sovranità nel contesto dell’intelligenza artificiale significa governare l’intelligenza artificiale come tecnologia strategica, promuoverne l’uso, ma un uso responsabile nella Pubblica Amministrazione”. L’Italia punta dunque a rafforzare le proprie competenze e a ridurre le dipendenze dai fornitori esteri, supportata da una legge nazionale che rappresenta un primato a livello globale.

Parallelamente, l’attenzione si sposta verso le tecnologie quantistiche, che cambiano radicalmente il rapporto tra protezione dei dati e possibili attacchi. La preparazione è considerata più importante della gestione dell’emergenza. Il Dipartimento per la trasformazione digitale sta lavorando per costruire alleanze tra ricerca, imprese e Pubblica Amministrazione, portando il tema quantistico all’interno delle politiche nazionali di autonomia e sicurezza.

Una cultura istituzionale per la sovranità operativa

L’insieme di queste iniziative non è solo una lista di progetti tecnici, ma parte di un percorso verso la costruzione di una reale capacità nazionale. Per il Sottosegretario, “la sovranità digitale è una capacità che si costruisce, non si compera”. Questo processo di costruzione deve poggiare su infrastrutture solide, regole certe e industria forte, ma richiede soprattutto lo sviluppo di una nuova cultura istituzionale in grado di governare la rapidità dei cambiamenti tecnologici.

L’obiettivo finale per i prossimi anni è il raggiungimento di una sovranità operativa che permetta di modernizzare il Paese senza rinunciare alla sicurezza. Secondo Butti, infatti, “un Paese è davvero sovrano quando può innovare senza perdere controllo, quando può collaborare senza diventare dipendente, quando può crescere senza sottrarre diritti e servizi essenziali”. Da questo equilibrio dipendono non solo la competitività delle aziende e la credibilità delle istituzioni, ma la fiducia stessa dei cittadini nel futuro digitale della nazione.