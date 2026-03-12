Polo Strategico Nazionale: la cassaforte dei dati italiani per la sovranità digitale

Durante la pandemia, le infrastrutture digitali hanno fornito un’ancora di salvezza alle aziende, consentendo loro di passare rapidamente alle operazioni online, di accedere a nuovi strumenti e tecnologie e di collaborare in modo sicuro attraverso connessioni remote. I canali digitali hanno mantenuto una parvenza di normalità durante circostanze surreali, permettendo il mantenimento dei rapporti interpersonali, la fornitura di servizi essenziali e la generazione di reddito. Il cloud computing si è rivelato particolarmente vantaggioso, permettendo alle organizzazioni di scalare rapidamente e rispondere alle mutevoli esigenze. Inoltre, la connettività digitale ha sostituito le modalità di trasporto e di lavoro tradizionali, con l’84% dei lavoratori costretti a lavorare da casa che ha dichiarato di preferire la modalità ibrida, apprezzando le opportunità di connessione e lavoro flessibile che hanno ridotto la necessità di recarsi in ufficio, liberando tempo, aumentando la produttività e migliorando l’equilibrio tra lavoro e vita privata.