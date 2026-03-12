Polo Strategico Nazionale: la cassaforte dei dati italiani per la sovranità digitale

La gestione dei dati pubblici rappresenta oggi una delle sfide più delicate per la sicurezza di un Paese, intrecciando necessità tecnologiche e visioni politiche di lungo periodo. Durante il convegno “Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro“, organizzato da Nextwork360, è emerso con chiarezza come il Polo Strategico Nazionale (PSN) non sia soltanto un progetto tecnico, ma il cardine di una strategia per l’autonomia digitale italiana ed europea. Nel corso di un dialogo tra Andrea Rangone — Professore di Digital Business Innovation & Entrepreneurship al Politecnico di Milano — ed Elio Schiavo — Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM Enterprise e Presidente del Polo Strategico Nazionale — si sono delineati i contorni di questa infrastruttura, spiegando perché il controllo fisico e logico delle informazioni sia l’unico vero baluardo contro le ingerenze esterne.
FAQ: Infrastrutture digitali
Cosa sono le infrastrutture digitali e quali componenti includono?
Le infrastrutture digitali rappresentano la spina dorsale di qualsiasi azienda moderna. Comprendono hardware, software, reti, applicazioni e sistemi che consentono alle organizzazioni di accedere a Internet e di trasmettere informazioni sia internamente che esternamente. Includono componenti fondamentali come dorsali Internet (cavi digitali che trasmettono dati su più sedi progettati per fornire velocità migliori tra regioni o paesi), connessioni a banda larga (che offrono maggiore larghezza di banda per gestire grandi quantità di dati) e telecomunicazioni mobili (sistemi wireless costituiti da ricetrasmettitori, stazioni base e satelliti). Inoltre, riuniscono e interconnettono tecnologie fisiche e virtuali come l’elaborazione, lo storage, la rete, le applicazioni e piattaforme come Unified Communication and Collaboration (UCC), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS).
Quali sono i principali vantaggi competitivi delle infrastrutture digitali per le aziende?
Le infrastrutture digitali offrono numerosi vantaggi competitivi alle aziende. Investendo in esse, le organizzazioni possono ridurre i costi operativi, migliorare l’esperienza dei clienti e aumentare la redditività. L’infrastruttura digitale, un tempo solo un fattore abilitante, è oggi diventata una fonte primaria di vantaggio competitivo, fornendo una base solida per le operazioni digitali che permette alle aziende di ri-architettare i loro servizi per la fornitura digitale globale. Inoltre, secondo uno studio condotto da Cisco, l’89% dei responsabili IT ritiene che un’infrastruttura modernizzata possa generare ulteriori ricavi, mentre il 93% prevede un risparmio di costi legato all’utilizzo di reti più intelligenti, sicure e adattive. Le reti creano valore finanziario migliorando l’esperienza per i clienti (55% dei rispondenti), incrementando l’efficienza (52%) e abilitando l’innovazione (51%).
Quali tendenze tecnologiche stanno guidando il cambiamento nelle infrastrutture digitali?
Tre principali tendenze tecnologiche stanno guidando il cambiamento nelle infrastrutture digitali. La prima è il cloud computing, ormai affermatosi come modello preferito per le trasformazioni digitali, che consente alle organizzazioni di scalare rapidamente e rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti. La seconda è l’edge computing, che porta le capacità di calcolo più vicino alla fonte dei dati, garantendo migliore latenza, maggiore reattività e risparmio sui costi rispetto ai modelli cloud tradizionali. La terza è l’Internet of Things (IoT), che offre nuove opportunità in termini di efficienza operativa e risparmio economico, fornendo informazioni in tempo reale sulla salute degli asset e sulle metriche di performance. Le aziende stanno iniziando ad applicare algoritmi di intelligenza artificiale insieme ad altre tecnologie come l’analisi e la blockchain per creare ambienti intelligenti e connessi in fabbriche, magazzini, negozi al dettaglio e altri siti.
Come l’intelligenza artificiale sta influenzando l’evoluzione delle infrastrutture digitali?
L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il panorama delle infrastrutture digitali, richiedendo reti AI-Ready che siano moderne, resilienti e scalabili. L’IA genera un traffico di rete complesso e sensibile alla latenza, esercitando un’enorme pressione sulle infrastrutture IT che devono garantire una connettività ininterrotta, sicura e a bassa latenza. Secondo uno studio di Cisco, il 95% dei responsabili IT ha sottolineato come fattore cruciale la resilienza delle reti, mentre il 77% ha ammesso di aver subito rilevanti interruzioni operative. L’esplosione di flussi di lavoro generati dall’IA, unita alla proliferazione di dispositivi connessi, sta producendo picchi di traffico di rete senza precedenti. Il 97% dei responsabili IT pensa che modernizzare le reti sia il presupposto per adottare l’IA, l’IoT e il cloud moderni, rendendo essenziale lo sviluppo di tecnologie di rete ad alta capacità e bassa latenza con un approccio alla sicurezza quantum-resistant.
Quali sfide energetiche comporta lo sviluppo delle infrastrutture digitali avanzate?
Lo sviluppo delle infrastrutture digitali avanzate comporta significative sfide energetiche. I datacenter moderni richiedono sempre più risorse energetiche ed idriche, con sistemi di supercalcolo che necessitano almeno di 7 megawatt di potenza per operare, con picchi fino a 38MW (equivalenti alla potenza massima di quasi quarantamila abitazioni italiane). La crescente densità energetica è preoccupante: se pochi anni fa 1MW era sufficiente ad alimentare un datacenter medio-grande con oltre 50 rack, oggi teoricamente solo sei rack possono esaurirlo. Il raffreddamento di grandi datacenter, spesso realizzato mediante sistemi evaporativi, porta all’evaporazione di circa l’80% dell’acqua utilizzata, richiedendo la realizzazione di interi laghi artificiali. Queste sfide costringeranno a rivedere le infrastrutture nazionali e le politiche di collocazione delle grandi infrastrutture digitali.
Quali sono le infrastrutture digitali pubbliche sviluppate in Italia e quale modello rappresentano per l’Europa?
L’Italia ha sviluppato infrastrutture digitali pubbliche che fungono da modello per l’Europa, come evidenziato in un’analisi del CEPS (Center for European Policy Studies). PagoPA S.p.A. contribuisce a questa trasformazione gestendo infrastrutture immateriali chiave come la piattaforma pagoPA (che nel 2024 ha gestito 422 milioni di transazioni per un controvalore di oltre €93,5 miliardi), l’app IO (con oltre 42 milioni di download e più di 347.000 servizi singoli), la Piattaforma per l’Interoperabilità PDND (integrata da circa 7.700 amministrazioni con oltre 532 milioni di sessioni di scambio dati) e SEND (che ha superato i 13,5 milioni di notifiche a valore legale). Queste piattaforme sono state realizzate applicando le best practice dell’approccio GovTech e rappresentano asset strategici per l’agenda digitale del paese, contribuendo a costruire infrastrutture digitali tecnologicamente avanzate, sostenibili, aperte, interoperabili e centrate sulla persona.
Come le infrastrutture digitali hanno supportato le aziende durante la pandemia?
Durante la pandemia, le infrastrutture digitali hanno fornito un’ancora di salvezza alle aziende, consentendo loro di passare rapidamente alle operazioni online, di accedere a nuovi strumenti e tecnologie e di collaborare in modo sicuro attraverso connessioni remote. I canali digitali hanno mantenuto una parvenza di normalità durante circostanze surreali, permettendo il mantenimento dei rapporti interpersonali, la fornitura di servizi essenziali e la generazione di reddito. Il cloud computing si è rivelato particolarmente vantaggioso, permettendo alle organizzazioni di scalare rapidamente e rispondere alle mutevoli esigenze. Inoltre, la connettività digitale ha sostituito le modalità di trasporto e di lavoro tradizionali, con l’84% dei lavoratori costretti a lavorare da casa che ha dichiarato di preferire la modalità ibrida, apprezzando le opportunità di connessione e lavoro flessibile che hanno ridotto la necessità di recarsi in ufficio, liberando tempo, aumentando la produttività e migliorando l’equilibrio tra lavoro e vita privata.
Quali sono le considerazioni di sicurezza per le moderne infrastrutture digitali?
La cybersecurity resta centrale nelle politiche digitali europee, riflettendo la rapida evoluzione del panorama delle minacce informatiche. La maggiore adozione dell’IA e l’aumento dei dispositivi connessi ampliano la superficie di attacco, richiedendo preparazione contro attacchi sofisticati che utilizzano l’AI e il quantum computing. Il 94% dei responsabili IT ritiene che reti sicure siano un fattore chiave per una maggiore cybersecurity, ma le misure tradizionali non sono più sufficienti. Le reti moderne devono integrare strumenti di rilevamento delle minacce evoluti e quantum-resistant, strutturando la sicurezza su più livelli. È essenziale integrare la sicurezza direttamente nel “tessuto” della rete (network fabric) per assicurare resilienza contro nuovi rischi e permettere l’innovazione. Le interruzioni dei servizi digitali non solo costano economicamente, ma danneggiano l’operatività critica ed erodono la fiducia, rendendo la sicurezza un elemento imprescindibile della modernizzazione delle infrastrutture.