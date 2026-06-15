Il 2 giugno 2026 il presidente Trump firma un ordine esecutivo sull’AI dal titolo Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security. Nella Sezione 3(c) una clausola esplicita chiarisce che nulla nel documento autorizza la creazione di un regime obbligatorio di licensing, preclearance o permitting per lo sviluppo, la pubblicazione o la distribuzione di modelli AI. Dieci giorni dopo, il 12 giugno, il Dipartimento del Commercio ordina ad Anthropic di sospendere immediatamente l’accesso ai modelli Fable 5 e Mythos 5 per qualsiasi cittadino straniero, dentro e fuori dagli Stati Uniti.
scenario
Stop a Mythos, i dieci giorni che hanno svelato il potere USA sull’AI
L’ordine esecutivo del 2 giugno e la direttiva del 12 giugno mostrano il doppio livello della governance americana dell’AI: collaborazione volontaria in superficie, potere coercitivo tramite export control. Per l’Europa emerge il limite dell’AI Act e della dipendenza dai modelli frontier statunitensi
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Ecosistemi travel-tech: startup, AI e nuovi modelli per il turismo15 Giu 2026
-
L’IA nel turismo corre, ma non per tutti: la mappa italiana e globale08 Mag 2026
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026