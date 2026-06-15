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Stop a Mythos, i dieci giorni che hanno svelato il potere USA sull’AI

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L’ordine esecutivo del 2 giugno e la direttiva del 12 giugno mostrano il doppio livello della governance americana dell’AI: collaborazione volontaria in superficie, potere coercitivo tramite export control. Per l’Europa emerge il limite dell’AI Act e della dipendenza dai modelli frontier statunitensi

Pubblicato il 15 giu 2026
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Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

Global Minimum Tax trump sovranità digitale europea Enhanced Border Security Partnership

Il 2 giugno 2026 il presidente Trump firma un ordine esecutivo sull’AI dal titolo Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security. Nella Sezione 3(c) una clausola esplicita chiarisce che nulla nel documento autorizza la creazione di un regime obbligatorio di licensing, preclearance o permitting per lo sviluppo, la pubblicazione o la distribuzione di modelli AI. Dieci giorni dopo, il 12 giugno, il Dipartimento del Commercio ordina ad Anthropic di sospendere immediatamente l’accesso ai modelli Fable 5 e Mythos 5 per qualsiasi cittadino straniero, dentro e fuori dagli Stati Uniti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Maurizio Carmignani
Maurizio Carmignani
Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

Maurizio Carmignani è Senior Advisor & AI Innovation Strategist, da più di 25 anni lavora come executive manager, consulente direzionale, executive trainer, startup advisor.

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