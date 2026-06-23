eCommerce nell’era dell’AI: chi non parla alle macchine sparisce

Il panorama globale del commercio elettronico sta affrontando una transizione strutturale che impone il superamento definitivo del concetto classico di sito internet. Per oltre due decenni, i merchant hanno investito quote rilevanti dei propri budget nella progettazione di interfacce grafiche complesse. Un impegno notevole, a volte più orientato a soddisfare l’ego estetico aziendale che a rispondere a reali criteri di efficienza transazionale ma spesso indispensabile per soddisfare criteri di usabilità, accessibilità, design visivo e impatto psicologico dell’interazione.

Questa tendenza nel settore ha esaurito la sua spinta propulsiva. Oggi l’interfaccia grafica del sito web, intesa come spazio di navigazione e persuasione visiva per l’utente umano, sta progressivamente perdendo la sua centralità storica, nella ridefinizione dei canoni su cui si basa la competitività online.

Nel nuovo scenario di mercato, non sarà più sufficiente essere semplicemente trovati dagli utenti nei motori di ricerca tradizionali; diventa sempre più decisivo ed essenziale essere profondamente “compresi” dagli algoritmi e dagli AI agent che mediano l’accesso alle informazioni e guidano le decisioni di acquisto. Si apre così una nuova fase in cui cataloghi, schede prodotto e dati aziendali devono essere progettati non solo per l’esperienza umana, ma per essere interrogabili, affidabili e coerenti per le macchine.

La cecità degli AI agent

Il paradigma attuale si scontra con una realtà tecnica inequivocabile: gli AI agent non navigano i siti web. Non visualizzano layout grafici ricercati, non apprezzano l’originalità delle animazioni, non vengono intercettati dai banner pubblicitari e non subiscono l’influenza psicologica dei funnel di conversione visivi costruiti per l’occhio umano.

Le macchine operano secondo logiche asincrone e puramente analitiche. Esse leggono dati puri, estraggono stringhe di codice strutturato, interrogano endpoint e confrontano in frazioni di secondo variabili oggettive: la reale disponibilità di magazzino, i tempi di consegna effettivi, le politiche di reso, le tutele legali e la reputazione complessiva del venditore certificata da fonti terze.

Da una prima fase in cui il sito era puramente visivo, si è passati a una seconda fase caratterizzata da piattaforme “ottimizzate” in ottica Seo, progettate per intercettare l’intento di ricerca espresso tramite parole chiave dagli utenti. Oggi ci troviamo proiettati in qualcosa di completamente nuovo e differente. In questo contesto, un catalogo poco strutturato, frammentato o non aggiornato in tempo reale rischia di diventare, di fatto, totalmente invisibile. Non si tratta più soltanto di applicare le regole della Seo tradizionale, ma di governare una nuova forma di accessibilità algoritmica che ridefinisce completamente le basi della competitività online e penalizza con l’esclusione immediata i merchant tecnologicamente arretrati.

AI Overview e il crollo dell’advertising tradizionale

L’urgenza di questa transizione è convalidata da un dato macroeconomico sotto gli occhi di tutti gli operatori del commercio elettronico: il crollo verticale degli ingressi dai canali tradizionali di acquisizione e l’inesorabile declino dell’efficacia dell’advertising classico. I merchant si trovano oggi a pagare costi di acquisizione clienti (Cac) sempre più alti a fronte di tassi di conversione e volumi di traffico in costante contrazione. Questa dinamica è la conseguenza diretta della ristrutturazione radicale che i motori di ricerca, con Google in prima linea, hanno applicato alla Serp (Search Engine Results Page).

Il layout dei risultati di ricerca non è più una lista più o meno democratica di collegamenti ipertestuali, ma una struttura gerarchica rigidamente monopolizzata dall’intelligenza artificiale. Il consumatore che esegue una query visualizza ormai stabilmente come prima risposta l‘AI Overview. Questa funzionalità nativa del motore utilizza l’intelligenza artificiale per generare risposte riassuntive, esaustive e contestualizzate direttamente nei risultati di ricerca, citandone esplicitamente le fonti attraverso schede informative ed endpoint semantici dedicati. L’AI Overview occupa interamente lo spazio visivo principale (“above the fold”), risolvendo il bisogno informativo dell’utente senza richiedere alcun clic di approfondimento verso i siti esterni (il fenomeno delle zero-click searches).

Solo al di sotto del blocco dell’AI Overview, la Serp mostra l’elenco dei link sponsorizzati legati all’advertising a pagamento tradizionale, costringendo le aziende a un’asta competitiva esasperata per occupare una porzione di schermo sempre più ridotta e spinta verso il basso. Infine, all’ultimo livello della gerarchia visiva, compaiono i tradizionali link organici della Seo classica.

Lo slittamento dei risultati organici sul fondo della pagina determina un crollo verticale del Click-Through Rate (Ctr): nella maggior parte dei casi, l’utente non scorre più la pagina fino a raggiungere l’elenco dei siti indicizzati se l’AI Overview ha già fornito la risposta. L’advertising tradizionale e la Seo classica cessano così di essere canali lineari di generazione del traffico, trasformandosi in centri di costo iper-competitivi e spingendo la vetrina visiva del merchant nell’oscurità commerciale.

La curva dell’automazione transazionale

La velocità con cui i consumatori e le imprese delegano le proprie decisioni di acquisto a sistemi autonomi può essere mappata attraverso la curva di automazione transazionale definita dagli analisti di McKinsey & Company. Questo modello tassonomico evidenzia l’evoluzione da flussi di lavoro rigidi e pre-programmati verso sistemi a totale autonomia agentica, in cui l’attenzione deve spostarsi dal mero commercio in sé alla necessità di rivedere interamente il modo di comunicare delle aziende e-commerce.

Livello 0 (Base pre-agentica): flussi transazionali rigidi e programmati su base temporale fissa; il sistema non valuta variazioni di contesto o di prezzo. Un esempio classico è costituito dai modelli di abbonamento ricorsivo come Amazon Subscribe & Save (ad esempio adottato dal 23% degli utenti statunitensi nel 2024).

flussi transazionali rigidi e programmati su base temporale fissa; il sistema non valuta variazioni di contesto o di prezzo. Un esempio classico è costituito dai modelli di abbonamento ricorsivo come Amazon Subscribe & Save (ad esempio adottato dal 23% degli utenti statunitensi nel 2024). Livello 1 (Nudge personalizzati): reattività passiva dell’algoritmo basata sullo storico comportamentale dell’utente per suggerire acquisti incrementali. Include raccomandazioni di prodotto correlate e sistemi dinamici per il recupero dei carrelli abbandonati.

reattività passiva dell’algoritmo basata sullo storico comportamentale dell’utente per suggerire acquisti incrementali. Include raccomandazioni di prodotto correlate e sistemi dinamici per il recupero dei carrelli abbandonati. Livello 2 (Guida predittiva): assistenza proattiva in cui l’algoritmo anticipa le intenzioni dell’utente e assembla gli shopping cart in modo contestuale (basket assembly). Consente confronti tecnici complessi basati su dati oggettivi, come ad esempio la selezione di lenti graduate sulla base di prescrizioni mediche caricate in chat.

assistenza proattiva in cui l’algoritmo anticipa le intenzioni dell’utente e assembla gli shopping cart in modo contestuale (basket assembly). Consente confronti tecnici complessi basati su dati oggettivi, come ad esempio la selezione di lenti graduate sulla base di prescrizioni mediche caricate in chat. Livello 3 (Autonomia totale): delega fiduciaria completa; il consumatore autorizza l’agente ad agire, negoziare ed eseguire la transazione per proprio conto. I bot d’acquisto operano autonomamente entro limiti di budget, scadenze logistiche e preferenze di marca.

Il passaggio definitivo al Livello 3 determina l’annullamento del tradizionale funnel di marketing. L’agente intelligente comprime le fasi di scoperta, valutazione e checkout all’interno di una singola sessione computazionale invisibile all’utente, azzerando l’efficacia dei meccanismi di persuasione visiva proprietari del merchant. Si stima che questo mercato orchestrato dai bot genererà un valore globale compreso tra i 3 e i 5 mila miliardi di dollari entro il 2030.

Il paradosso del sito-database

Spingendo questa analisi verso le sue conseguenze logiche più estreme, si giunge al paradosso della smaterializzazione del sito web per come lo conosciamo. La struttura intermedia del portale e-commerce cessa di esistere come elemento di mediazione grafica, riducendosi a un’infrastruttura di backend: una sorta di “database e-commerce” o di “feed commerce” aperto verso l’esterno, il cui unico scopo è fornire flussi informativi ad altissima precisione ai modelli linguistici e agli assistenti virtuali che effettuano la spesa per conto dell’utente.

La comunicazione delle aziende online deve quindi scindersi in due canali paralleli, asimmetrici e altamente specializzati. Un primo canale, che possiamo chiamare il canale per le macchine, vedrà un flusso di dati ultra-strutturati (espressi tramite protocolli JSON-LD avanzati o standard aperti come il Model Context Protocol), privo di aggettivi commerciali vuoti o descrizioni poetiche, focalizzato sulla certezza matematica degli attributi tecnici, del prezzo dinamico e della promessa logistica. In questo canale, l’utile e il funzionale per gli agenti IA sostituiscono completamente la componente estetica.

Un secondo canale, che possiamo chiamare il canale per gli umani, sarà invece focalizzato esclusivamente sulla massima suggestione emotiva e visiva. Poiché l’atto transazionale puro e la comparazione tecnica vengono delegati dal consumatore alla propria intelligenza artificiale, l’interazione umana residua con il brand si sposta sulla pura fascinazione estetica. Servono foto prodotto straordinariamente belle, capaci di trasmettere identità, valori e posizionamento culturale, slegate dalle vecchie e rigide griglie delle schede tecniche tradizionali. Dell’interfaccia di navigazione intermedia non importerà più a nessuno.

I segnali di questa trasformazione emergono con chiarezza anche dall’Osservatorio e-Commerce dell’Istituto Nazionale di Ricerca Aicel. Da un lato l’analisi della regolazione dei mercati, come le ricerche accademiche sul Digital Markets Act e sulla tutela della scelta del consumatore, evidenzia come le grandi piattaforme agiscano ormai da snodi infrastrutturali e richiedano dati puri e standardizzati a monte per concedere visibilità algoritmica. Dall’altro lato i modelli empirici applicati ai settori d’eccellenza del Made in Italy, come l’agroalimentare tradizionale e il comparto fashion-luxury, ci ricordano che la scissione della comunicazione è già in atto. Per questi comparti, se l’utile strutturato serve a non essere esclusi dai bot dei gatekeeper, l’interfaccia emotiva e lo storytelling visivo rimangono l’unico presidio per difendere l’identità del brand e preservare la fiducia del consumatore finale.

Dalla Seo alla Geo per gli e-commerce

Le aziende e-commerce devono riprogettare radicalmente il modo in cui comunicano le proprie informazioni online. È necessario compiere un salto di mentalità e passare dall’ottimizzazione classica alla Geo (Generative Engine Optimization).

La Seo moderna è una disciplina straordinariamente complessa e sfaccettata, che spazia dall’architettura tecnica dei server fino allo studio profondo della user experience. Tuttavia, in questa sede, per semplificare, la considereremo secondo l’approccio puramente testuale, legato alle parole chiave, che è diventato del tutto inefficace davanti ai motori di ricerca generativi.

Nel nuovo scenario di mercato, regolato dall’AI, quando un algoritmo deve decidere se selezionare e citare un e-commerce all’interno di una risposta di AI Overview, compie un processo standard diviso che può essere schematizzato in due mosse distinte. Fase di recall: l’algoritmo scansiona la rete alla velocità della luce per isolare i siti che affrontano lo stesso concetto generale della richiesta del cliente. È un primo imbuto che stringe il campo da milioni a poche decine di pagine semanticamente affini.

La fase di precision: su questa selezione ristretta interviene un secondo livello di analisi. Il sistema valuta le relazioni profonde tra i dati e isola l’informazione esatta, decidendo infine quale e-commerce meriti di essere estratto e citato come fonte ufficiale.

Le vecchie tecniche basate sulla sola ripetizione dei termini falliscono inevitabilmente in questo secondo imbuto di precisione. Se il catalogo di un e-commerce è composto da testi discorsivi disordinati o, peggio, nascosti dietro codici pesanti (come i sistemi di rendering in JavaScript lato client), l’algoritmo non troverà un dato “spacchettato” e pronto da prelevare. Di conseguenza, preferirà un concorrente con dati meglio strutturati.

Il primo passo pratico per uscire dall’invisibilità consiste quindi nel ripulire il codice dei siti. La comunicazione aziendale deve esprimersi attraverso il markup JSON-LD strutturato e server basati su Model Context Protocol (MCP). Solo così possiamo esporre i nostri inventari e le nostre giacenze in tempo reale, parlando la stessa lingua delle macchine che oggi mediano gli acquisti.

Le azioni per il management italiano

Per i merchant italiani, per lo più MPMI e PMI, questa transizione rappresenta un passaggio critico. La mancata conformità ai nuovi standard di accessibilità semantica determina l’espulsione immediata dai nodi di conoscenza utilizzati dalle intelligenze artificiali per formulare raccomandazioni d’acquisto. Chi non adegua la struttura profonda del proprio catalogo, trasformandolo da semplice vetrina visiva a nodo di dati interrogabile in tempo reale, rimarrà confinato in un limbo digitale invisibile ai bot e, di conseguenza, escluso dai flussi economici del mercato. La competitività non si misura più solo sulla bellezza superficiale del layout, ma sarà sempre più basata sulla trasparenza, sull’affidabilità e sulla prontezza con cui il database aziendale sa parlare la lingua nativa degli algoritmi.

Per gli e-Commerce manager, ma in realtà per tutto il management aziendale, la soluzione è adottare un nuovo piano di valutazione strategica concentrandosi sul Brand/Service AI Audit. Ovvero interrogare direttamente gli Llm, formulando quesiti specifici sulle competenze e sull’offerta aziendale per mappare quali fonti e dati strutturati l’algoritmo stia utilizzando per raccomandare il brand.

Ciò significa abbandonare anni di esperienza maturata e arrivare alla decostruzione delle query transazionali, partendo dall’inserimento di query commerciali competitive all’interno dei motori generativi e analizzare la gerarchia con cui l’AI Overview seleziona e aggrega i dati del catalogo rispetto ai competitor.

Anche l’integrazione di endpoint aperti (MCP) assumerà un ruolo determinante nelle strategie aziendali. Serviranno progetti pilota per esporre le variabili logistiche di disponibilità reale, peraltro sempre più attenzionate anche dalle autorità, e finestre di consegna direttamente in formato leggibile dalla macchina, garantendo l’inclusione nativa nei flussi di acquisto delegati.