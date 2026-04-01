Per anni la visibilità online è sembrata una questione di contenuti, posizionamento e traffico. Oggi non basta più. Con i motori generativi il punto non è solo comparire tra i risultati, ma essere riconosciuti nel modo corretto dai sistemi che leggono, sintetizzano e ricostruiscono le informazioni.
il punto di svolta
Entity resolution: perché SEO e contenuti non bastano più nei motori AI
Con i motori generativi non basta più pubblicare contenuti ben ottimizzati, perché il vero nodo è come un’entità viene identificata, ricostruita e rappresentata. Quando mancano strutture chiare, i sistemi AI colmano i vuoti da soli e possono produrre sintesi credibili ma sbagliate
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