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il punto di svolta

Entity resolution: perché SEO e contenuti non bastano più nei motori AI

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Con i motori generativi non basta più pubblicare contenuti ben ottimizzati, perché il vero nodo è come un’entità viene identificata, ricostruita e rappresentata. Quando mancano strutture chiare, i sistemi AI colmano i vuoti da soli e possono produrre sintesi credibili ma sbagliate

Pubblicato il 1 apr 2026
Gabriele Gobbo

Consulente e docente in digital marketing, divulgatore della cultura digitale

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Per anni la visibilità online è sembrata una questione di contenuti, posizionamento e traffico. Oggi non basta più. Con i motori generativi il punto non è solo comparire tra i risultati, ma essere riconosciuti nel modo corretto dai sistemi che leggono, sintetizzano e ricostruiscono le informazioni.

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