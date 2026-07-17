Il lato fragile dell’AI nel marketing: reputazione, dati e responsabilità

È una rivoluzione strutturale senza precedenti, quella che negli ultimi anni ha investito il settore del marketing, della comunicazione e dei media. Piattaforme digitali, dati e intelligenza artificiale sono diventati il motore alla base delle attività di advertising, customer engagement e gestione dei contenuti. Parallelamente, però, è cresciuta anche l’esposizione a nuovi rischi, sempre più estesi, interconnessi e difficili da governare.

La crescita del digitale è accompagnata da una diffusione accelerata dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. Il report 2025 di IAB Europe rileva che l’85% delle aziende del comparto advertising utilizza già strumenti AI per attività di marketing, targeting o generazione di contenuti.1

Rischi AI nel marketing oltre la fase sperimentale

Nel 2026 l’adozione dell’AI ha ormai superato la fase sperimentale e procede molto più rapidamente delle capacità di governance. Alcune analisi stimano che il 78% delle grandi imprese globali abbia almeno un’applicazione di AI operativa nei propri processi aziendali – e non più soltanto in fase di test o sperimentazione – e che la spesa aziendale per l’AI abbia raggiunto 247 miliardi di dollari nel 2026.2

Oltre il 70% dei marketer, invece, dichiara di aver già affrontato problemi legati a contenuti AI inaccurati, bias o output non coerenti con il brand.3 Questa evoluzione modifica profondamente il profilo di rischio del settore. Il rischio, infatti, non è più episodico o confinato a singole funzioni aziendali, ma diventa sistemico e distribuito lungo l’intera filiera digitale.

Piattaforme e lock-in nei rischi digitali del marketing

Uno dei principali elementi da non sottovalutare rispetto alla valutazione del rischio, è la crescente dipendenza dalle piattaforme. Gran parte delle attività media e marketing si basa oggi su ecosistemi tecnologici controllati da pochi operatori globali: social network, piattaforme advertising, cloud provider, sistemi di analytics e ambienti AI.

Un’interruzione tecnica, un cambiamento algoritmico o una modifica delle policy, può avere effetti immediati sulla continuità operativa delle campagne e sulle performance commerciali. La concentrazione tecnologica amplifica inoltre il rischio di lock-in operativo. Le aziende diventano sempre più dipendenti da fornitori esterni per dati, targeting, distribuzione e automazione.

Dati, privacy e compliance nei processi AI-driven

Altro fattore da non trascurare, è senza dubbio l’assoluta centralità dei dati. Il marketing contemporaneo si fonda su raccolta, integrazione e analisi continua di enormi volumi informativi: dati proprietari, comportamentali, geolocalizzati e predittivi. Questo aumenta il valore strategico dei dati e inevitabilmente anche la vulnerabilità delle organizzazioni.

Cyber attacchi, data breach, utilizzo improprio delle informazioni e problemi di compliance normativa possono generare danni economici e reputazionali molto rilevanti. L’entrata in vigore dell’AI Act europeo e il rafforzamento delle normative privacy rendono ancora più delicata la governance del dato. Ancora molte aziende in Europa faticano a integrare efficacemente governance, sicurezza e conformità nei nuovi processi AI-driven.

AI generativa nel marketing tra automazione e controllo

L’intelligenza artificiale introduce poi rischi ulteriori, spesso sottovalutati nella fase di iniziale entusiasmo tecnologico. Gli strumenti generativi hanno allo stato attuale un ampio raggio di applicazione. Vengono ormai utilizzati per produzione di contenuti, customer service, media planning, predictive analytics e automazione delle campagne. Secondo diverse rilevazioni del 2026, circa l’87% dei marketer utilizza AI generativa in almeno un workflow operativo.4

Bias, contenuti inesatti e reputazione dei marchi

Tuttavia, l’adozione accelerata espone le aziende a nuove insidie: contenuti inesatti o non verificati, bias algoritmici, perdita di controllo editoriale, problemi di proprietà intellettuale e rischi reputazionali derivanti da output non coerenti con il brand. In ambito B2B emergono già casi di automazioni AI che generano comunicazioni inappropriate o “off-brand”, con impatti negativi sulla credibilità aziendale.

Anche il fenomeno della cosiddetta “AI slop”, ovvero la proliferazione di contenuti generati automaticamente e di bassa qualità, rappresenta un rischio crescente per la reputazione dei marchi.

Deepfake, chatbot e responsabilità sugli output

Frodi tramite deepfake o informazioni errate fornite ai clienti da un chatbot AI, sono tutti nuovi rischi a cui le aziende devono far fronte. È quanto accaduto alla compagnia aerea Air Canada,5 ritenuta responsabile per uno sconto promesso erroneamente a un cliente dal suo chatbot. Nonostante i tentativi della compagnia di eludere le proprie responsabilità, non volendo rispondere di quanto fatto dal chatbot, una sentenza del Tribunale per la Risoluzione Civile del Canada6 ne ha stabilito la piena responsabilità e il dovuto risarcimento al passeggero.

Inevitabilmente, in un ecosistema dominato dagli algoritmi, la velocità di produzione tende spesso a prevalere sul controllo qualitativo, aumentando il rischio di disinformazione, perdita di fiducia e credibilità, oltre che di saturazione dei canali digitali.

Filiera digitale e rischio di terze parti

A rendere ancora più complesso il quadro, è la frammentazione della filiera operativa. Oggi una singola campagna può coinvolgere agenzie creative, piattaforme media, provider tecnologici, sistemi cloud, partner di data enrichment, strumenti AI e operatori di cybersecurity distribuiti in più Paesi.

Ogni nodo della filiera rappresenta un possibile anello debole. La crescente esternalizzazione delle funzioni tecnologiche rende più difficile monitorare responsabilità, standard di sicurezza e continuità operativa. Il rischio di terze parti diventa quindi parte integrante del rischio aziendale complessivo. Non si tratta più soltanto di proteggere infrastrutture interne, ma di governare ecosistemi digitali complessi e distribuiti.

Impatti dei rischi AI su business e brand

Questi rischi non restano teorici, ma incidono direttamente su tre dimensioni fondamentali del business. La prima è la continuità operativa. Un malfunzionamento tecnologico, un’interruzione cloud o un attacco informatico, ad esempio, possono bloccare campagne, piattaforme di e-commerce, CRM e sistemi di analytics, con impatti immediati sui ricavi.

La seconda dimensione riguarda il valore del brand e la reputazione. In un ambiente iperconnesso, errori algoritmici, utilizzi impropri dei dati o contenuti generati automaticamente possono diffondersi rapidamente e compromettere la fiducia di clienti, investitori e stakeholder. La terza è quella economica: decisioni automatizzate errate, perdita di dati, inefficienze legate all’AI o dipendenze tecnologiche eccessive possono tradursi in riduzione delle performance, incremento dei costi e perdita di competitività.

Governance integrata per tecnologia, marketing e compliance

Nonostante ciò, molte organizzazioni continuano ancora a gestire il rischio in modo separato: l’IT si occupa della cybersecurity, il marketing presidia i canali digitali, il legale segue compliance e privacy. Ma le criticità emergono proprio dall’intersezione di questi ambiti. L’AI, ad esempio, non è solo un tema tecnologico: coinvolge governance, reputazione, compliance, proprietà intellettuale e accountability decisionale.

Allo stesso modo, la gestione dei dati non può più essere considerata esclusivamente un tema IT, ma una leva strategica trasversale al business. Per tale motivo sta emergendo la necessità di un approccio integrato e strutturato al rischio. Le aziende più evolute stanno introducendo modelli di “enterprise risk management” capaci di collegare tecnologia, operations, marketing, compliance e cybersecurity in un’unica visione strategica.

Assicurazioni e protezione nei nuovi ecosistemi digitali

Anche gli strumenti di protezione sono chiamati a evolversi al passo con i tempi. Le tradizionali coperture assicurative spesso non risultano sufficienti rispetto a rischi digitali dinamici e interdipendenti. Cresce quindi l’interesse verso soluzioni assicurative più flessibili, capaci di coprire cyber risk, interruzione operativa, responsabilità AI, danni reputazionali e vulnerabilità della supply chain digitale.

Nel settore Technology, Marketing & Media il rischio non è più un elemento periferico da mitigare a posteriori, ma una variabile strutturale da governare in modo continuo. Pertanto, la vera sfida competitiva dei prossimi anni non sarà soltanto adottare nuove tecnologie – perché di fatto fanno già parte integrante del presente – ma fare in modo di gestire efficacemente la complessità e la fragilità dei nuovi ecosistemi digitali, mettendone a fuoco rischi e punti di forza.

Note