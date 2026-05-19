L’intelligenza artificiale non sta semplicemente trasformando il modo in cui gli utenti cercano informazioni in vista di un acquisto: sta modificando le logiche attraverso cui le informazioni vengono selezionate, gerarchizzate e rese accessibili.
visibilità digitale
La reputazione diventa dato: cosa cambia per i brand nell’era dell’AI
L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui utenti e algoritmi selezionano informazioni, prodotti e brand. La visibilità digitale non dipende più solo dal traffico, ma dalla capacità di essere riconosciuti come fonti affidabili, rilevanti e coerenti nei nuovi processi mediati dall’AI
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